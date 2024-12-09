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Захищав Україну з 2016 року. Згадаймо штаб-сержанта Сергія Голубничого

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Захищав Україну з 2016 року. Згадаймо штаб-сержанта Сергія Голубничого
Голубничий брав безпосередню участь в антитерористичній операції, Операції об`єднаних сил на території Донецької та Луганської областей
колаж: glavcom.ua

Воїн мав статус ветерана війни, учасника бойових дій. Він мріяв про перемогу та про мирне життя на рідній землі

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Голубничого. 

20 листопада 2024 року під час виконання службових обов’язків по захисту України від російських окупантів помер штаб-сержант Сергій Голубничий. Про це повідомила Кропивницька міська рада. 

Сергій Голубничий народився 03 липня 1974 року в селі Володимирівка Знам`янського району Кіровоградської області. Здобував освіту в місцевій загальноосвітній школі.

Із юних літ Сергій мав хист до спорту. Навчався в спортивному ліцеї, був кандидатом у майстри спорту України зі спортивної гімнастики.

Сергій Голубничий закінчив фізико-математичний факультет Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка. Згодом отримав другу вищу освіту за спеціальністю «психологія» в одному зі столичних вишів.

У 2016 році він за контрактом доєднався до лав Збройних Сил України. Брав безпосередню участь в антитерористичній операції, Операції об`єднаних сил на території Донецької та Луганської областей.

Із початком повномаштабного вторгнення Росіі на територію України Сергій Голубничий продовжив захищати рідну землю від російських окупантів. Був на найгарячіших напрямках: в Луганській, Херсонській та Харківській областях. Служив на посаді заступника командира роти з озброєння, далі – на посаді головного сержанта ремонтного взводу озброєння.

За час служби нагороджений відзнакою президента України «За участь в антитерористичній операції», іменним годинником від міністра оборони України, відзнакою «За службу державі» Спілки ветеранів та працівників силових структур України «Звитяга».

Мав статус ветерана війни, учасника бойових дій. Він мріяв про перемогу та про мирне життя на рідній землі.

Серце справжнього воїна зупинилось 20 листопада 2024 року…

Штаб-сержант Сергій Голубничий помер 20 листопада 2024 року під час виконання службових обов’язків
Штаб-сержант Сергій Голубничий помер 20 листопада 2024 року під час виконання службових обов’язків
фото: Кропивницька міська рада

«Сергій Голубничий був надійним товаришем та бойовим побратимом, завжди готовим прийти на допомогу, відкритою, цілеспрямованою, щирою та відповідальною людиною, люблячим чоловіком, чудовим братом та найкращим батьком», – написали у Кропивницькій міській раді.

Без рідної людини залишились брат, дружина та донька захисника.

Свій останній прихисток відважнмй українськмй воїн віднайшов на Алеї почесних воїнських поховань Далекосхідного кладовища.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: українці Україна хвилина мовчання

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