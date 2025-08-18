Рух транспорту вулицею Оноре де Бальзака буде обмежено протягом одного дня

Ремонт дорожного покриття на вулиці Оноре де Бальзака у вівторок, 19 серпня, триватиме з 8:00 до 21:00

Дорожники просять водіїв бути уважними та враховувати обмеження

19 серпня, з 8:00 до 21:00, частково обмежуватимуть рух вулицею Оноре де Бальзака. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комнальну корпорацію «Київавтодор».

Повідомляється, що дорожники КП ШЕУ Деснянського району влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття на розі вулиці Сержа Лифаря.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, до кінця серпня 2025 року частково обмежено рух транспорту Солом’янською площею. Дорожники КП ШЕУ Соломʼянського району ремонтуватимуть ділянку покриття від проспекту Повітряних Сил до вулиці Солом’янської.

Також до 10 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

До слова, орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.