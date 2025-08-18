Відсьогодні графік реверсного руху на мосту через Десенку змінено

Реверсний рух на мосту запроваджено в експериментальному режимі на час ремонтних робіт

Часові інтервали можуть коригуватися залежно від актуальної дорожньої ситуації

Відсьогодні, 18 серпня, на мосту через річку Десенка змінено порядок реверсу у зв’язку з поточною інтенсивністю руху. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Зокрема, відсьогодні з 16:00 три смуги працюватимуть у напрямку лівого берега, одна – в бік правого.

Відзавтра, 19 серпня, до 10:00 – три смуги діятимуть у напрямку правого берега, одна – у бік лівого.

Далі орієнтовно з 10:00 до 16:00 рух буде організований двома смугами в кожному напрямку.

У Департаменті транспортної інфраструктури зазначають, що реверсний рух на мосту запроваджено в експериментальному режимі на час ремонтних робіт. Відтак часові інтервали можуть коригувати залежно від актуальної дорожньої ситуації. Водіям рекомендують стежити за оновленнями на офіційних ресурсах КМДА.

Контроль за дотриманням нового порядку забезпечують екіпажі патрульної поліції. Водіїв закликають бути уважними, неухильно дотримуватися правил дорожнього руху та враховувати зміни під час планування поїздок.

Нагадаємо, орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

Також до кінця серпня 2025 року частково обмежено рух транспорту Солом’янською площею. Дорожники КП ШЕУ Соломʼянського району ремонтуватимуть ділянку покриття від проспекту Повітряних Сил до вулиці Солом’янської.

До 10 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.