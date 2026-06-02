У мережі розгорілися палкі суперечки через намети у київському метро

glavcom.ua
У ніч на 2 червня перони та станції столичного метро були вщент забиті людьми
фото: nniikka/threads.com
Думки українців щодо використання наметів у метро під час тривог традиційно розділилися на два табори

Під час нічної атаки на Київ 2 червня у метро спалахнув серйозний конфлікт через туристичні намети на перонах. Через загрозу масштабного обстрілу під землю спустилося значно більше людей, ніж зазвичай, і виявилося, що «наметники» займають занадто багато дефіцитного простору. Про це інформує «Главком» із посиланням на палку дискусію, яка розгорілася у соцмережі Threads.

Користувач із ніком gnomoverzhets описав напружену атмосферу на одній зі станцій: «В укритті поср*лись. Розмови людей: мажорам-палаточникам має бути заборонений вхід в метро, треба створювати петицію, або хай пускають до себе як мінімум трьох, або геть. Жінка порізала чоловіку палатку, бо він зайняв її постійне місце, де до нього завжди лежало чотири людини. Що думаєте?».

Користувачка мережі Дарія Царенко розповіла, що приїхала в укриття і за порадою взяли з собою лежаки, але, як виявилося, розкласти їх не було де. «Фізично Київ неможливо сховати під містом», – додала вона. 

Олександр Ретивов повідомив у мережі, що Київська міська державна адміністрація вже відреагувала на інциденти і заборонить використання наметів у метро під час тривог, яке є «цілком невиправданим і таким, що наражає життя інших на смертельну небезпеку».  

фото: __itskarili/threads.com

Думки українців в коментарях розділилися на два табори.

Аргументи противників наметів: крінж та егоїз

Багато дописувачів вважають, що розгортання масштабних конструкцій в умовах переповненого сховища – це вияв неповаги до інших.

«Лежу в метро, дивлюсь на деякі палатки і розумію ту жінку. Бо деякі люди трохи не розуміють різницю між власним комфортом і ситуацією, коли треба було б і про інших подумати. У мене на станції в п'ятимісній палатці була одна жінка», – ділиться користувач hmmarchuk.

«Палатки в метро – це крінж, як і величезні матраци. Вони займають місце чотирьох-шести людей на кріслах, а сплять на них двоє», – обурюється sych.mykola.

Користувач mykyta_ukr19 зазначив, що намет на двох займає площу, де могли б сісти четверо: «Є розкладачки, купив собі, повʼязку на очі і спи. Якщо шукаєш особистий простір – лишайся вдома».

«Там ще швидше заріжуть за місце, чим ракета прилетить. А якщо чесно, то жалко нас. Всі на грані», – підсумовує natisv.pm.

Аргументи власників наметів: безпека, діти та домашні улюбленці

З іншого боку, люди, які використовують намети, захищають своє право на мінімальний психологічний комфорт і захист від протягів чи зовнішніх подразників під час безсонних ночей.

«566 грн в Ашані по акції онлайн. Це мажорство? Ми свою за 999 грн брали і були вперше. Хоча б змогла вперше поспати перед роботою в безпеці», – пише anyinikitina.

Власники наметів переконують, що конструкція здається великою лише візуально: «Палатка займає місце вверх і то небагато, а в ширину рівно стільки, скільки займуть дві-три людини лежачи. Зате хоч собака не лає на всіх. Психологічна структурна нестача виходить на новий рівень, тепер заздрість до палаток».

Конфлікт наочно демонструє, що тривала війна та постійні нічні обстріли виснажують нервову систему жителів столиці. Наразі офіційних правил від «Київського метрополітену», які б забороняли чи регламентували розміри наметів на платформах під час тривог, немає, тож киянам доводиться розраховувати лише на власну емпатію та взаємоповагу.

Нагадаємо, у ніч проти 2 червня російські терористи здійснили масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Внаслідок обстрілу загинули чотири людини, ще 58 – постраждали, серед них троє дітей. За даними міської влади, 40 постраждалих госпіталізували до медичних закладів. Іншим допомогу надали на місці або амбулаторно. Пошкодження та руйнування зафіксовані у восьми районах столиці.

Київ ще не встиг оговтатися від нічної масованої атаки Росії, як уранці 2 червня в столиці знову пролунали сигнали повітряної тривоги через загрозу нових ударів. На фото видніється дим над Києвом після ранкової атаки РФ. За попередніми даними, ворог вдарив по ранковому місту ракетами типу «Циркон».

Через наслідки обстрілу в кількох районах столиці тимчасово перекрили рух транспорту. На місцях працюють рятувальники, медики, комунальні служби та правоохоронці.

