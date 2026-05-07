Росіяни атакували авіабомбами Краматорськ: є загиблий та поранена

Російські війська скинули три бомби на Краматорськ

Загиблим виявився 46-річний чоловік, поранень зазнала 47-річна жінка

Сьогодні, 7 травня, російські терористи атакували авіабомбами місто Краматорськ. Під ударом трьох ФАБів-250 опинився спальний район міста. Унаслідок обстрілу ворога є загиблий та поранена. Про це повідомляє ДСНС та Краматорська міська рада, передає «Главком».

За повідомленням фахівців ДСНС, на місці удару завершено аварійно-рятувальні роботи. Рятувальники врятували жінку з-під уламків будинку після російського авіаудару, одну людину надзвичайники виявили без ознак життя.

Як повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, загиблим виявився 46-річний чоловік, поранень зазнала 47-річна жінка.

«Внаслідок удару було пошкоджено багатоквартирний будинок, під зруйнованими конструкціями опинилися люди. Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники розібрали 200 кг будівельного сміття та ліквідували загоряння легкових автомобілів. Серед постраждалих опинився і наляканий собака – рятувальники разом із парамедиками Національної поліції надали йому необхідну допомогу», – написали в ДСНС.

Нагадаємо, 7 травня на фронті відбулося 156 бойових зіткнень.

Противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 65 авіаційних ударів, скинув 178 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4869 дронів-камікадзе та здійснив 2175 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.