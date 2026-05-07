Росіяни атакували авіабомбами Краматорськ: є загиблий та поранена

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Російські війська скинули три бомби на Краматорськ
фото: Краматорська міська рада

Загиблим виявився 46-річний чоловік, поранень зазнала 47-річна жінка

Сьогодні, 7 травня, російські терористи атакували авіабомбами місто Краматорськ. Під ударом трьох ФАБів-250 опинився спальний район міста. Унаслідок обстрілу ворога є загиблий та поранена. Про це повідомляє ДСНС та Краматорська міська рада, передає «Главком».

За повідомленням фахівців ДСНС, на місці удару завершено аварійно-рятувальні роботи. Рятувальники врятували жінку з-під уламків будинку після російського авіаудару, одну людину надзвичайники виявили без ознак життя.

фото: ДСНС

Як повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, загиблим виявився 46-річний чоловік, поранень зазнала 47-річна жінка.

фото: ДСНС

«Внаслідок удару було пошкоджено багатоквартирний будинок, під зруйнованими конструкціями опинилися люди. Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники розібрали 200 кг будівельного сміття та ліквідували загоряння легкових автомобілів. Серед постраждалих опинився і наляканий собака – рятувальники разом із парамедиками Національної поліції надали йому необхідну допомогу», – написали в ДСНС.

фото: ДСНС

Нагадаємо, 7 травня на фронті відбулося 156 бойових зіткнень.

Противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 65 авіаційних ударів, скинув 178 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4869 дронів-камікадзе та здійснив 2175 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

