Кільцева електричка у столиці продовжує рух, але вибилася із графіку: деталі

Збої відбулися через обмежений ліміт потужності по Київській області

Сьогодні, 20 грудня, кільцева електричка у Києві через відсутність достатньої напруги затримується і рухається не за графіком. Про це повідомляє Kyiv City Express.

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«Через обмежений ліміт потужності по Київській області та періодичне пропадання напруги назбиралась низка затримок на всьому кільці», – йдеться в повідомленні.

Затримки у русі є наступними:

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7301 - +7 хвилин;

7303 - +4 хвилин;

7306 - +1 год. 11 хв,

7305 - +40 хвилин;

7405 - +37 хвилин;

7406 - +25 хвилин;

7408 - +41 хвилина;

7308 - +39 хвилин;

7310 - +9 хвилин;

7410 - +20 хвилин;

7407 - +1 год. 11 хвилин;

7307 - +30 хвилин;

7412 - +32 хвилини;

7312 - +30 хвилин;

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у столиці після ворожих атак генерація електроенергії обмежена, тому Київ, як і решта регіонів країни, отримує лімітований обсяг електропостачання. Світло для споживачів досі подається в режимі аварійних відключень. Також в будинках киян, котельні, які обслуговують приблизно 5% споживачів столиці, через енергетичні проблеми змушені відключатися та вмикатися почергово.