Киян попередили про скасування вечірніх рейсів міської електрички



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Три рейси електрички скасовано з технічних причин

Сьогодні, 7 травня, скасовано три рейси міської електрички. Про це повідомила прес-служба комунального підприємства «Київпастранс».

Зазначається, що зміни відбулися «з технічних причин».

«У вечірній час з технічних причин скасовані наступні рейси міської електрички: 7504, 7506, 7508. Перепрошуємо за незручності, безпека пасажирів у пріоритеті», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у ранковий час з технічних причин були скасовані наступні рейси міської електрички: 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421.

Слід зазначити, що останнім часом майже не щодня скасовують рейси міської електрички.

Так, 26 березня вранці було скасовано чотири рейси міської електрички.

Як повідомлялося, із 31 березня 2019 року було змінено розклад руху міських електропоїздів. Зміни в розкладі пов’язані із переходом на літній час.