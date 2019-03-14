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    Киян запрошують на продуктові ярмарки у семи районах столиці (адреси)

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    Киян запрошують на продуктові ярмарки у семи районах столиці (адреси)

    На ярмарках пропонується сільськогосподарська продукція

    У четвер, 14 березня, для більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції у Києві будуть проведені сезонні ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

    Так, сьогодні ярмарки відбудуться:

    • Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
    • Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна, вул. Старобориспільська (пішохідна доріжка від станції метро «Червоний хутір» до зупинки автобусів № 1, № 63);
    • Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, вул. Березняківська, 21-23, просп. Генерала Ватутіна, 12 А;
    • Печерському районі – вул. Московська, 2;
    • Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35, вул. Світлицького, 33;
    • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
    • Шевченківському районі – Лук’янівська площа, 1-А, вул. Багговутівська, 1, просп. Перемоги, 50.

    Як повідомлялося, ярмарки у Києві триватимуть до кінця тижня.

    До слова, в Україні завдяки гарному минулорічному врожаю яблук та нижчим цінам на імпортовані банани та цитрусові продовжують дешевшати фрукти. А через значний приріст продукції в птахівництві суттєво знизилися ціни на яйця.

    Також нагадаємо, що наприкінці лютого в Україні почала дешевшати цибуля.

    До слова, Україна в лютому побила рекорд із експорту горіхів та яблук. Повідомляється, що експорт виріс на 10% у відношенні до січня 2019 року і на третину перевищив показники лютого 2018 року. За два місяці поточного року Україна вже заробила на експорті фруктів, ягід і горіхів 47,4 млн дол. — на 22% більше, ніж роком раніше

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