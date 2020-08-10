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    Киян запрошують на ярмарки: де і коли можна купити недорогі продукти

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    На ярмарках пропонують, зокрема, кавуни та дині - Киян запрошують на ярмарки: де і коли можна купити недорогі продукти
    На ярмарках пропонують, зокрема, кавуни та дині

    Сільськогосподарські ярмарки триватимуть у столиці до кінця тижня

    У Києві цього тижня, 11-16 серпня, відбудуться сезонні сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

    Ярмарки будуть проходити:

    11 серпня (вівторок):

    • у Голосіївському районі – просп. Науки, 88;
    • у Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
    • у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5;
    • у Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.

    12 серпня (середа):

    • у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);
    • у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
    • у Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
    • у Подільському районі – просп. Правди, 5-11.

    13 серпня (четвер):

    • у Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);
    • у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Романа Шухевича, 12-А;
    • у Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6;
    • у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5;
    • у Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.

    14 серпня (п’ятниця):

    • у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
    • у Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);
    • у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;
    • в Оболонському районі – просп. Оболонський, 15-21;
    • у Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;
    • у Солом’янському районі – вул. Освіти (у межах вул. Вузівської та Максима Кривоноса), пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської);
    • у Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20.

    16 серпня (неділя):

    • у Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);
    • у Святошинському районі – вул. Семашка, 10.

    Також 15 та 16 серпня у Києві пройдуть традиційні сільськогосподарські ярмарки.

    15 серпня (субота):

    • Голосіївському районі – вул. Паньківська; вул. Голосіївська, 4-10;
    • Деснянському районі – вул. Сержа Лифаря (у межах просп. Володимира Маяковського та вул. Миколи Закревського);
    • Дніпровському районі – б-р Ігоря Шамо, 2-12;
    • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5;
    • Печерському районі – вул. Катерини Білокур;
    • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
    • Святошинському районі – вул. Булгакова, 10-13/1;
    • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

    16 серпня (неділя):

    • Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна);
    • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та Чигоріна);
    • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
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