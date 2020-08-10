Киян запрошують на ярмарки: де і коли можна купити недорогі продукти
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Сільськогосподарські ярмарки триватимуть у столиці до кінця тижня
У Києві цього тижня, 11-16 серпня, відбудуться сезонні сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
Ярмарки будуть проходити:
11 серпня (вівторок):
- у Голосіївському районі – просп. Науки, 88;
- у Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
- у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5;
- у Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.
12 серпня (середа):
- у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);
- у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
- у Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
- у Подільському районі – просп. Правди, 5-11.
13 серпня (четвер):
- у Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);
- у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Романа Шухевича, 12-А;
- у Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6;
- у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5;
- у Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.
14 серпня (п’ятниця):
- у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
- у Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);
- у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;
- в Оболонському районі – просп. Оболонський, 15-21;
- у Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;
- у Солом’янському районі – вул. Освіти (у межах вул. Вузівської та Максима Кривоноса), пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської);
- у Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20.
16 серпня (неділя):
- у Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);
- у Святошинському районі – вул. Семашка, 10.
Також 15 та 16 серпня у Києві пройдуть традиційні сільськогосподарські ярмарки.
15 серпня (субота):
- Голосіївському районі – вул. Паньківська; вул. Голосіївська, 4-10;
- Деснянському районі – вул. Сержа Лифаря (у межах просп. Володимира Маяковського та вул. Миколи Закревського);
- Дніпровському районі – б-р Ігоря Шамо, 2-12;
- Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5;
- Печерському районі – вул. Катерини Білокур;
- Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- Святошинському районі – вул. Булгакова, 10-13/1;
- Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.
16 серпня (неділя):
- Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна);
- Печерському районі – вул. Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та Чигоріна);
- Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.