Киянам нагадали: сьогодні останній день для передачі показників лічильників води



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Передати показники лічильників можна шістьма способами

«Київводоканал» нагадує, що 31 число - останній день, коли приймаються показники приладів обліку води. Про це повідомляє прес-служба компанії.

У водоканалі також нагадують про необхідність вчасно передавати показники лічильників не тільки холодного, а й гарячого водопостачання, починаючи з п`ятого та по останнє число кожного місяця.

Із першого по п`яте число – показники не приймаються у зв’язку із закриттям минулого місяця і проведенням нарахувань.

«Покази лічильника холодної води необхідні для формування платежів за централізоване холодне водопостачання і водовідведення, лічильника гарячої води - для формування платежів за відведення гарячої води. Вчасно та коректно передані показники лічильників дозволять вам сплачувати лише за фактично спожиті об’єми води. Показники потрібно передавати навіть тоді, коли ви не користуєтеся холодною, чи гарячою водою», - пояснили у «Київводоканалі».

«Якщо ви не користуєтеся гарячою водою з тих чи інших причин: не було потреби в гарячій воді, гаряча вода відсутня, у вас стоїть бойлер тощо - все рівно потрібно передавати показники. Пам’ятайте, у «Київводоканалі» немає відомостей про те, чи користуєтеся ви послугою централізованого гарячого водопостачання. Отже, єдиний спосіб уникнути нарахувань - вчасно передати показники, що не змінилися з минулого періоду, тобто «нулі», - додали в компанії.

Передавати показники можна наступними способами: