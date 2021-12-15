Оголошено дату старту публічного обговорення проєкту Генплану Києва

Наступного року столиця планує ухвалити Генплан міста

23 грудня у Києві розпочнуться публічні експертні обговорення проєкту Генерального плану міста. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час звіту про підсумки роботи міської влади за 2021 рік.

«Плануємо наступного року ухвалити нарешті Генеральний план столиці. Я звільнив директора Інституту Генплану, який відповідав за підготовку документу і затягнув цей процес. Зараз документ доопрацьовують. 23 грудня розпочнемо публічні експертні обговорення проєкту Генплану. Це – необхідний крок для оголошення громадських слухань. Щоб винести на них обґрунтований і зрозумілий документ, потрібно провести професійні дискусії», – сказав Кличко.

Так, публічні експертні обговорення проєкту Генплану відбудуться протягом грудня-лютого за тематичними блоками.

Обговорюватимуться такі блоки:

загальні питання Генплану,

транспорт,

екологія,

збереження культурної спадщини,

Київська агломерація,

реновація застарілої житлової забудови,

перспективи використання промислових територій міста.

Нагадаємо, в кінці вересня Віталій Кличко звільнив керівника КО «Інститут Генплану м. Києва» Сергія Броневицького через затягування подачі проєкту Генплану на обговорення громадськості та розгляд Київрадою та доручив якнайшвидше доопрацювати документ і підготувати його до громадських слухань

Раніше Броневицький заявляв, що «за законом генплан потрібно оновлювати щоп’ять років».

На початку вересня в Департаменті містобудування та архітектури КМДА повідомили, що проєкт Генерального плану Києва перебуває на фінальному етапі доопрацювання.

Навесні цього року стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі щодо розроблення проєкту нового Генерального плану столиці. Відповідачі – Київська міська державна адміністрація та Кабінет міністрів України.