У Києві Volkswagen збив велосипедиста (фото, відео)



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ДТП сталася в темну пору доби на неосвітленій ділянці дороги Фото: Київ оперативний

Велосипедист розвертався через дорогу і потрапив під колеса Volkswagen

У вівторок, 5 листопада, на вулиці Газопровідній (місцевість Берківці) у Києві сталася ДТП: автомобіль збив велосипедиста.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

За попередньою інформацією від правоохоронців, велосипедист намагався розвернутися через подвійну та неосвітлену дорогу.

Водій Volkswagen невчасно побачив цей маневр і збив двоколісного.

Внаслідок аварії велосипедиста із незначними травмами госпіталізували до лікарні.

Як повідомлялося, 3 листопада на вулиці Заболотного сталася моторошна ДТП. Авто розірвало на частини разом з пасажирами.

Нагадаємо, 4 листопада на Кільцевій дорозі у Києві сталася жахлива ДТП зі смертельними наслідками.

Слідчі столичної поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.