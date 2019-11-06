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    Новини

    У Києві Volkswagen збив велосипедиста (фото, відео)

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    ДТП сталася в темну пору доби на неосвітленій ділянці дороги - У Києві Volkswagen збив велосипедиста (фото, відео)
    ДТП сталася в темну пору доби на неосвітленій ділянці дороги
    Фото: Київ оперативний

    Велосипедист розвертався через дорогу і потрапив під колеса Volkswagen

    У вівторок, 5 листопада, на вулиці Газопровідній (місцевість Берківці) у Києві сталася ДТП: автомобіль збив велосипедиста.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    За попередньою інформацією від правоохоронців, велосипедист намагався розвернутися через подвійну та неосвітлену дорогу.

    Водій Volkswagen невчасно побачив цей маневр і збив двоколісного.

    Внаслідок аварії велосипедиста із незначними травмами госпіталізували до лікарні.

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    У Києві Volkswagen збив велосипедиста (фото, відео)
    У Києві Volkswagen збив велосипедиста (фото, відео)
    У Києві Volkswagen збив велосипедиста (фото, відео)
    У Києві Volkswagen збив велосипедиста (фото, відео)

    Як повідомлялося, 3 листопада на вулиці Заболотного сталася моторошна ДТП. Авто розірвало на частини разом з пасажирами.

    Нагадаємо, 4 листопада на Кільцевій дорозі у Києві сталася жахлива ДТП зі смертельними наслідками.

    У BMW їхав чоловік і 8-річна дитина, вони не постраждали, їх життю нічого не загрожує.

    Слідчі столичної поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

    Національна поліція України ДТП Київ автомобіль велосипедист
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