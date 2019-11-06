У Києві Volkswagen збив велосипедиста (фото, відео)
Велосипедист розвертався через дорогу і потрапив під колеса Volkswagen
У вівторок, 5 листопада, на вулиці Газопровідній (місцевість Берківці) у Києві сталася ДТП: автомобіль збив велосипедиста.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
За попередньою інформацією від правоохоронців, велосипедист намагався розвернутися через подвійну та неосвітлену дорогу.
Водій Volkswagen невчасно побачив цей маневр і збив двоколісного.
Внаслідок аварії велосипедиста із незначними травмами госпіталізували до лікарні.
Як повідомлялося, 3 листопада на вулиці Заболотного сталася моторошна ДТП. Авто розірвало на частини разом з пасажирами.
Нагадаємо, 4 листопада на Кільцевій дорозі у Києві сталася жахлива ДТП зі смертельними наслідками.
Слідчі столичної поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.