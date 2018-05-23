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    Кияни вимагають зробити безкоштовним проїзд у транспорті

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    Кияни вимагають зробити безкоштовним проїзд у транспорті

    Кияни пропонують за прикладом Таллінна зробити безкоштовний проїзд для мешканців столиці

    На сайті Київради зареєстрована петиція з вимогою запровадити безкоштовний проїзд у комунальному транспорті Києва.

    Петицію опубліковано 23 травня. Її автор - Дегтяр Олександр Олександрович.

    «Запровадити безкоштовний проїзд у комунальному транспорті м. Києва за прикладом м. Таллінна, де у 2017 році муніципалітет запровадив безкоштовний проїзд для мешканців міста», - йдеться в тексті петиції.

    Нагадаємо, із 14 липня 2018 року вартість проїзду у міському транспорті столиці зросте. І складатиме від 6,3 гривень – за умови користування проїзним квитком або безконтактною карткою, та 8 гривень – за разову поїздку.

    Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що для пільгових категорій громадян буде збережений безкоштовний проїзд. 

    Мер заявив, що рішення щодо підвищення тарифів на проїзд в громадському транспорті економічно обґрунтоване. 

    17 травня на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва стартувало громадське обговорення проекту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху». 

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