Кияни залишаться без холодної води: графік відключень на тиждень

Киянам слід запастися водою на час відключень

Киян заздалегідь попередили про планові відключення водопостачання

«Київводоканал» проводить планові відключення холодного водопостачання. Компанія заздалегідь попереджає киян, щоб вони зробили запас води.

Де будуть відключення найближчим часом

З 23:30 11 червня до 07:00 13 червня буде понижено тиск в зовнішніх водопровідних мережах з можливістю відсутності води на верхніх поверхах будинків у Подільському районі.

Зниження тиску пов’язано з відключенням ділянок водоводів діаметром 1000 мм та 600 мм на ділянках від просп. Василя Порика, 8, яке необхідне для здійснення невідкладних аварійних робіт із ремонту запірної арматури великого діаметру на НВС «Виноградар-ІІІ».

Просимо заздалегідь передбачити запас води мешканцям верхніх поверхів для забезпечення господарсько-побутових потреб.

На момент проведення робіт будуть направлені автоцистерни з питною водою за наступними адресами:

просп. Правди, 33;

пров. Квітневий, 3;

просп. Свободи на розі вул. Межова;

просп. Правди на розі вул. Наталії Ужвій

Карту бюветів можна переглянути тут.

З 20:00 12 червня до 07:30 13 червня у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Володимирська, 38, 40/2;

вул. Золотоворітська, 15/40, 13.

14 червня з 09:00 до 20:00 у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Успішна, 1-10;

вул. Вільямса, 10, 10А, 69, 71.

15 червня з 08:30 до 17:30 у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Володимирська, 50/28;

15 червня з 09:00 до 19:00 у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Тимірязівська, 36, 36-54/93;

вул. Звіринецька, 91.

15 червня з 09:00 червня до 18:00 у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Зої Гайдай, 3, 3А, 5.

15 червня з 09:00 до 18:00 у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:

вул. В. Китаївська, 87, 108, 110, 112, 114;

вул. Грабовського, 32, 36.

З 08:00 15 червня до 24:00 17 червня у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Богатирська, 3В, 3Д, 2Д.

З 19:00 15 червня до 07:00 16 червня у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Урлівська, 19, 19А.

16 червня з 11:00 до 17:30 у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Добрий Шлях, 27-63, 40-94.

16 червня з 09:00 до 19:00 у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Голосіївська, 57, 51/2, 1/49, 19;

вул. Добрий Шлях, 3, 5, 5А, 7, 8-26, 7А-13.

«Дякуємо за порозуміння та приносимо вибачення за можливі тимчасові незручності», – йдеться в повідомленні «Київводоканалу».