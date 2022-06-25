«Мер-повітряна тривога». Як очільник Чорноморська особисто попереджав про небезпеку

Тепер Гуляєв тривоги оголошуватиме текстовим повідомленням у своєму телеграм-каналі

Мер Чорноморська Василь Гуляєв після початку широкомасштабної російської агресії близько 250 разів на відео повідомляв жителям міста про повітряну тривогу.

Однак, вчора він оголосив, що від сьогодні більше вже не буде особисто оголошувати повітряну тривогу.

«Із завтрашнього дня тривоги оголошуватиму текстовим повідомленням у своєму телеграм каналі», – зазначив Гуляєв.

В соцмережах ж очільника Чорноморська жартома називають «мер-повітряна тривога» та навіть зробили нарізку з його повідомлень про небезпеку.

Нагадаємо, що минула ніч по всій Україні була неспокійною. О 3:20 на всій території країни лунали сирени, була оголошена всеукраїнська повітряна тривога. Жителі багатьох регіонів чули вибухи. Було, ймовірно, збито ракету на Київщині, а також зафіксовано приліт по селищу Десна Чернігівської області.

Також рашисти випустили 24 ракети по Житомирщині.