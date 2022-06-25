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    Події в Україні

    Скільки військ Росія може ще перекинути до України: відповідь розвідки

    У Росії є резерви для перекидання додаткових військ в Україну - Скільки військ Росія може ще перекинути до України: відповідь розвідки
    У Росії є резерви для перекидання додаткових військ в Україну
    фото з відкритих джерел

    Росія може перекинути до України ще 150-160 батальйонних тактичних груп

    У бойових діях на території України Росія вже задіяла 105 батальйонних тактичних груп. При цьому їхня кількість може зрости. Про це в інтерв'ю «РБК-Україна» розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

    «Якщо буде ухвалено таке рішення, то, по суті, резерви є. На сьогодні в бойових діях на нашій території бере участь 105 батальйонних тактичних груп. Ми вважаємо, що загальна чисельність, яка може бути зараз негайно застосована – орієнтовно 150-160 батальйонних тактичних груп», – сказав він.

    За словами представника української розвідки, росіяни тримають резерв на той випадок, якщо виникне необхідність перекидання на більш важливі або загрозливі напрямки бойових дій.

    Варто наголосити, що кожна батальйонна тактична група налічує приблизно 600-800 офіцерів і солдатів.

    Нагадаємо, із початку червня вище військове командування Росії відсторонило кількох генералів від ключових оперативних посад у війні проти України.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Скільки військ Росія може ще перекинути до України: відповідь розвідки