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    Повітря в Києві стало більш забрудненим: які показники зашкалюють

    Стан повітря у Києві не покращується&nbsp; - Повітря в Києві стало більш забрудненим: які показники зашкалюють

    Стан повітря у Києві не покращується 

    фото: EPA

    Найближчими днями в атмосферному повітрі міста зменшиться вміст забруднювальних домішок

    У Києві у порівнянні з попереднім тижнем підвищився рівень забруднення повітря формальдегідом і діоксидом азоту. Вміст інших забруднювальних речовин у повітрі столиці залишився майже без змін. Такі дані за період із 7 по 12 лютого навели в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

    За даними спостережень на стаціонарних постах ЦГО в повітрі Києва зафіксували перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій:

    – діоксид азоту:

    • у 4,2-4,3 раза на площі Перемоги, вулиці Семена Скляренка;
    • у 3,7-3,8 раза на Бессарабській площі та вулиці Каунаській;
    • у 2,9-3,5 раза на всіх інших постах, за винятком проспекту Науки, 37, де перевищень не спостерігалося.

    – формальдегіду:

    • у 2,5-3,0 раза на вулиці Каунаській, Бессарабській, Перемоги, Деміївській, проспекті Перемоги (район метро Святошин) та вулиці Олександра Довженка;
    • в 1,2-2,4 раза на всіх інших постах міста.

    – завислих речовин (пилу):

    • в 1,1-1,2 раза на Бессарабській площі.

    Загалом на 15 стаціонарних постах обсерваторії відібрали та проаналізували 1530 проб атмосферного повітря. В Укргідрометцентрі прогнозують, що найближчими днями в атмосферному повітрі міста зменшиться вміст забруднювальних домішок.

    Нагадаємо, стало відомо, якої погоди очікувати в лютому і коли прийде весна: прогноз кліматологів.

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    Теги: екологія Київ повітря
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    Повітря в Києві стало більш забрудненим: які показники зашкалюють