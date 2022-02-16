Повітря в Києві стало більш забрудненим: які показники зашкалюють
Стан повітря у Києві не покращується
Найближчими днями в атмосферному повітрі міста зменшиться вміст забруднювальних домішок
У Києві у порівнянні з попереднім тижнем підвищився рівень забруднення повітря формальдегідом і діоксидом азоту. Вміст інших забруднювальних речовин у повітрі столиці залишився майже без змін. Такі дані за період із 7 по 12 лютого навели в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.
За даними спостережень на стаціонарних постах ЦГО в повітрі Києва зафіксували перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій:
– діоксид азоту:
- у 4,2-4,3 раза на площі Перемоги, вулиці Семена Скляренка;
- у 3,7-3,8 раза на Бессарабській площі та вулиці Каунаській;
- у 2,9-3,5 раза на всіх інших постах, за винятком проспекту Науки, 37, де перевищень не спостерігалося.
– формальдегіду:
- у 2,5-3,0 раза на вулиці Каунаській, Бессарабській, Перемоги, Деміївській, проспекті Перемоги (район метро Святошин) та вулиці Олександра Довженка;
- в 1,2-2,4 раза на всіх інших постах міста.
– завислих речовин (пилу):
- в 1,1-1,2 раза на Бессарабській площі.
Загалом на 15 стаціонарних постах обсерваторії відібрали та проаналізували 1530 проб атмосферного повітря. В Укргідрометцентрі прогнозують, що найближчими днями в атмосферному повітрі міста зменшиться вміст забруднювальних домішок.
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