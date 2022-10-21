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Вибухи на Київщині: голова ОВА назвав причину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибухи на Київщині: голова ОВА назвав причину
В області триває повітряна тривога
фото з відкритих джерел

В області працюють сапери 

Вибухи, які могли почути мешканці Київської області сьогодні, 21 жовтня, під час повітряної тривоги, пов'язані з роботою саперів. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

«Мешканці Київської області, вибухи, які могли чути у деяких громадах області на початку сигналу тривоги – планова робота саперів», – зазначив Кулеба.

Він також підкреслив, що в області триває повітряна тривога і закликав усіх мешканців перебувати в укриттях.

Нагадаємо, станом на 15:15 у багатьох областях України пролунали сирени.

До відома, триває 240 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Теги: Київщина тривога робота населення ворог

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