  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На Південному мосту у Києві обмежать рух: де триватимуть ремонтні роботи

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Заплановано замінити 4-6&nbsp;деформаційних швів на Південному мосту - На Південному мосту у Києві обмежать рух: де триватимуть ремонтні роботи
    Заплановано замінити 4-6 деформаційних швів на Південному мосту
    Фото: autokyiv.info

    Дорожники працюватимуть одразу на кількох швах, аби швидше закінчити заміну мостових елементів

    На естакаді Південного мосту триває ремонт опор із заміною деформаційних швів. Роботи, які розпочали на початку серпня, досі тривали під проїжджою частиною. З 2 жовтня розпочинають ремонт на проїжджій частині, зокрема, у напрямку лівого берега. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Триватимуть роботи до середини грудня, за цей час заплановано замінити 4-6 деформаційних швів. Дорожники працюватимуть одразу на кількох швах, аби швидше закінчити заміну мостових елементів.

    На Південному мостовому переході 46 деформаційних швів. 28 уже замінено, 18 – очікують заміни.

    Під час робіт рух на естакаді буде частково обмежено.

    Як повідомлялося, ремонтні роботи на Південному мосту у Києві можуть бути завершені до 2023 року.

    Теги: ремонт Київавтодор час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Південному мосту у Києві обмежать рух: де триватимуть ремонтні роботи