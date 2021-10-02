На Південному мосту у Києві обмежать рух: де триватимуть ремонтні роботи

Дорожники працюватимуть одразу на кількох швах, аби швидше закінчити заміну мостових елементів

На естакаді Південного мосту триває ремонт опор із заміною деформаційних швів. Роботи, які розпочали на початку серпня, досі тривали під проїжджою частиною. З 2 жовтня розпочинають ремонт на проїжджій частині, зокрема, у напрямку лівого берега. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Триватимуть роботи до середини грудня, за цей час заплановано замінити 4-6 деформаційних швів. Дорожники працюватимуть одразу на кількох швах, аби швидше закінчити заміну мостових елементів.

На Південному мостовому переході 46 деформаційних швів. 28 уже замінено, 18 – очікують заміни.

Під час робіт рух на естакаді буде частково обмежено.

Як повідомлялося, ремонтні роботи на Південному мосту у Києві можуть бути завершені до 2023 року.