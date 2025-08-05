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Київський автомобільний ремонтний завод пішов з молотка за 123 млн грн: деталі аукціону

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Київський автомобільний ремонтний завод пішов з молотка за 123 млн грн: деталі аукціону
Основний вид діяльності підприємства - технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів
фото: Рrozorro.Продажі

Переможець перших торгів в установлений строк не перерахував оплату за об’єкт, відтак був дискваліфікований

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Київський автомобільний ремонтний завод» (КАРЗ) продано під час онлайн-аукціону у Prozorro.Продажі за 123,3 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Фонду державного майна України (ФДМУ).

Повідомляється, що у торгах, які відбулися 3 серпня, взяли участь четверо учасників. Це спричинило зростання вартості лота у 2,8 раза – з понад 44,2 млн грн стартової ціни до фінальної суми у 123,3 млн грн. Додатково переможець має сплатити понад 24,6 млн грн ПДВ. Загальний економічний ефект для держави, за оцінкою ФДМУ, може перевищити 147,9 млн грн.

Зазначається, що після повної оплати лота з урахуванням ПДВ, новий власник отримає у власність об’єкт приватизації, який включає:

  • 71 одиницю нерухомого майна та інфраструктури.
  • 26 709,70 кв. м – загальна площа будівель та споруд.
  • чотири земельні ділянки загальною площею 9,8168 га, розташовані у місті Києві та Київській області неподалік міста на Столичному щосе.
  • 22 транспортних засобів 1974 – 2006 року випуску.
  • 27 одиниць рухомого майна (обладнання, меблі, інвентар тощо).

Головний офіс Єдиного майнового комплексу ДП «Київський автомобільний ремонтний завод» розташований у  Києві, неподалік від станції метро «Берестейська» та парку Нивки.

Основний вид діяльності підприємства - технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів.

Переможець перших торгів від 27 травня 2025 року, ТОВ «Магiстральбудтрейд», який запропонував за підприємство 310 млн грн, в установлений строк не перерахував оплату за об’єкт, відтак був дискваліфікований.

Нагадаємо, Фонд державного майна відмовився затвердити результати електронного аукціону з продажу об'єкта великої приватизації – 100% акцій державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд». Компанію «Петро ойл енд кемікалс» грузинського бізнесмена Давида Бежуашвілі, яка запропонувала за «Укрбуд» 805 млн грн, дискваліфіковано після отримання службової записки від Департаменту економічної безпеки та встановлення щодо переможця обмежень, визначених п. 11 ч. 2 ст. 8 закону про приватизацію. Згідно із законом, не можуть бути покупцями фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до закону України «Про санкції», а також пов’язані з ними особи.  

До слова, Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило переможця конкурсу з відбору управителя для Міжнародного центру культури і мистецтв (колишнього Жовтневого палацу культури). Новий управитель сплачуватиме 99,9% від доходів до Державного бюджету України. А також сплачуватиме обовʼязковий гарантований платіж щомісяця – понад 2 млн грн.

Теги: ProZorro завод Київ

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