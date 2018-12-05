Кличко очікує до виборів внесення змін до Конституції



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Мер Києва Віталій Кличко виступив на Форумі місцевого самоврядування

Гострим питанням залишається і ухвалення нового закону «Про службу в органах місцевого самоврядування», заявив Кличко

Мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко переконаний, що без змін до Конституції ми не убезпечені від відкату реформи децентралізації та скасування її досягнень у майбутньому. Про це він заявив під час виступу на Форумі місцевого самоврядування за участі президента, прем’єр-міністра України та голови Верховної Ради.

«Сподіваюсь, що до старту виборчого сезону, ми отримаємо відповідне рішення парламенту щодо конституційних змін. Це - спільна позиція всіх асоціацій органів місцевого самоврядування, - підкреслив Кличко. - Гострим питанням залишається і ухвалення нового закону «Про службу в органах місцевого самоврядування». Його проект розроблений за нашої участі. І містить підходи, які мають забезпечити нову якість роботи місцевих рад для громадян. Новий закон «Про державну службу» вже два роки, як набув чинності, і зволікання з ухваленням прогресивного закону для місцевого самоврядування є несправедливим».

Кличко подякував уряду за важливе рішення щодо передачі земель у власність об'єднаних територіальних громад. За його словами, сьогодні вже 479 громад скористались такою можливістю.

Він також підкреслив важливість розблокування процесу приєднання громад до міст обласного значення. Відповідний закон, що ухвалений Верховною радою, був розроблений Асоціацією міст України. Його нормами вже скористалися 24 міста обласного значення з різних областей країни.

«Але головне в реформі з децентралізації – це не кількість об’єднаних територіальних громад, а надання якісних послуг нашим громадянам, забезпечення комфорту життя. В першу чергу, це стосується сфери ЖКГ. Цього року викликом для всіх нас стала позиція «Нафтогазу». - Коли чимало міст мали проблеми із входженням в опалювальний сезон. Не виключенням була і столиця, яка повернула теплоенергетичний комплекс в управління громади. Впевнений, що тверда позиція керівництва держави забезпечить конкурентний вибір постачальників енергоносіїв», - наголосив Кличко.

За його словами, Держбюджет на 2019 рік залишає надії місцевому самоврядуванню на розвиток. Зокрема, вдалося скасувати пільги зі сплати за землю для підприємств залізничного транспорту, закріпити за бюджетами громад надходження від рентної плати за використання лісових ресурсів та корисних копалин.

«Однак обсяги освітньої та медичної субвенцій потребують коригування до реальних потреб громад. У 2019 році уряд контролюватиме розподіл додаткової дотації на ці галузі. Сподіваємось, буде забезпечений справедливий розподіл ресурсу для всіх органів місцевого самоврядування. Субвенція на формування інфраструктури ОТГ збільшена до 2,1 млрд грн, але це тільки на половину враховує наші пропозиції. Сподіваюся, що ми спільно подолаємо виклики бюджетного процесу і в 2020 році завершимо реформу. Коли всі делеговані повноваження будуть на сто відсотків фінансуватися державою!» - зазначив Кличко.

Він підкреслив, що від спроможності місцевих громад, від ефективних змін на місцях залежить успіх перетворень в країні.