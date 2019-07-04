Скандальне будівництво готелю на Андріївському узвозі відновиться?



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Забудовник планував зведення на Андріївському узвозі дев’ятиповерхового готелю

Забудовник, який зводив «монстра» на Андріївському узвозі, отримав рекомендації від столичних архітекторів

На засіданні секції містобудування та архітектури архітектурно-містобудівної ради при Департаменті містобудування та архітектури розглянуто резонансний проект будівництва готельного комплексу з закладами громадського харчування та паркінгом для легкового транспорту на вул. Андріївський узвіз, 14-16 у Подільському районі столиці. Фахівці висловили свою професійну думку щодо можливих способів забудови цієї території та надали принципові рекомендації забудовнику. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

«Позиція міста чітка і послідовна – будь-який забудовник, що заходить у Київ, має з повагою ставитись до його історичного центру. Попередній проект готелю на Андріївському узвозі викликав негативну реакцію як у громадськості, так і у керівництва міста, тому сьогодні ми створили відкриту платформу для діалогу, на якій забудовники змогли почути, що від них очікує столиця», – розповів директор Департаменту містобудування та архітектури – головний архітектор м. Києва Олександр Свистунов.

Під час архітектурно-містобудівної ради представники забудовника ПП «Макрон» представили свій скоригований проект, вислухали низку принципових зауважень членів містобудівної ради та громадськості і зобов’язався виконати всі рекомендації. Оновлений проект буде представлено на секції містобудування та архітектури архітектурно-містобудівної ради при Департаменті містобудування та архітектури після розгляду в Департаменті культури.

«Жодне будівництво не має бути розпочате без діалогу з громадою, керівництвом міста та архітекторами. Жителі столиці мають знати, як буде освоюватись територія їх міста. Адже Київ, насамперед, повинен бути містом, комфортним для його мешканців», – наголосив Свистунов.

Члени архітектурно-містобудівної ради погодились, що дана недобудова відверто спотворює вигляд історичної вулиці столиці, але й відновлення будівництва можливе лише після виконання забудовником всіх вимог міста.

Нагадаємо, 29 листопада 2018 року на пленарному засіданні Київської міської ради депутати розірвали договір оренди земельної ділянки на Андріївському узвозі, 14-16 з приватним підприємством «Маркон».

Підставою розірвання договору оренди є те, що орендатор грубо порушує норми терміну робіт. Зокрема ПП «Маркон» мало завершити будівництво об’єкта протягом трьох років після оформлення договору оренди землі, який був укладений ще у 2006 році. Окрім того, забудовник не доплатив місту 974,6 тис. грн. Також фірма порушила вимоги регулювання забудови історичної частини міста. Адже в самому серці столиці на Андріївському узвозі, 14-16 забудовник планував зведення дев’ятиповерхового готелю висотою близько 30 метрів. Попри те, що максимально допустима висотність споруд на цій ділянці – 12 метрів.

Рішення про розірвання договору оренди земельної ділянки на Андріївському узвозі, 14-16 з приватним підприємством «Маркон» підтримали 99 депутатів Київради.

До цього під Київською міською державною адміністрацію неодноразово проходили акції із вимогою припинити забудову Поштової площі та Андріївського узвозу.

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