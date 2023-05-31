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Кличко повідомив, коли відновиться рух Гаванським мостом у столиці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кличко повідомив, коли відновиться рух Гаванським мостом у столиці
Міст був перекритий через падіння уламків ракети
фото з відкритих джерел

Дорожні служби вже завершили асфальтування пошкодженої частини покриття дороги

Проїзд Гаванським мостом, який закрили після падіння уламків російської ракети на проїжджу частину у понеділок, відкриють сьогодні до вечора. Дорожні служби вже завершили асфальтування пошкодженої частини покриття дороги. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Проїзд Гаванським мостом відкриють сьогодні до вечора. Його закрили після падіння уламків ракети на проїжджу частину під час масованого обстрілу столиці російськими варварами вдень у понеділок. Дорожні служби вже завершили асфальтування пошкодженої частини покриття дороги та ремонт мереж освітлення, які теж були частково пошкоджені. Зараз новий асфальт відстоюється і за кілька годин проїзд Гаванським мостом буде відкритий», – написав Віталій Кличко.

Нагадаємо, у Києві 29 травня після оголошення повітряної тривоги прогриміли вибухи. Згодом стало відомо, що уламки російських ракет упали у двох районах столиці на проїжджу частину.

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Теги: Віталій Кличко дороги ремонт ракета

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