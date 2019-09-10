Кличко роздав своїм підлеглим щедрі надбавки до окладів



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Мер Києва Віталій Кличко встановив надбавки керівникам департаментів КМДА Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Рівень коливається надбавок від 80% до 250% посадового окладу

Мер Києва Віталій Кличко призначив керівникам структурних підрозділів Київської міської держадміністрації надбавки до посадових окладів за інтенсивність праці. Надбавки призначені на вересень. Їх рівень коливається від 80% до 250% посадового окладу.

«Встановити пойменованим нижче керівникам структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - з 1 по 30 вересня 2019 року надбавку за інтенсивність праці», - йдеться в розпорядженні Кличка.

250% надбавки до окладу отримають такі чиновники:

Дмитро Науменко - директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури;

Станіслав Москалевський - начальник Управління (інспекції) самоврядного контролю;

Тарас Панчій - перший заступник директора Департаменту - начальник управління контролю за благоустроєм Департаменту міського благоустрою.

Надбавку у розмірі 200% до окладу отримали:

Валентина Гінзбург - директор Департаменту охорони здоров'я;

Наталія Шамрай - директор Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг;

Олександр Никоряк - директор Департаменту охорони культурної спадщини.

Решта чиновників отримали наступні розміри надбавок:

Дмитро Загуменний - керівник апарату КМДА - 150%;

Володимир Репік - директор Департаменту фінансів - 160%;

Наталя Мельник - директор Департаменту економіки та інвестицій - 170%;

Оксана Колтик - директор Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту - 100%;

Олександр Свистунов - директор Департаменту містобудування та архітектури - головний архітектор міста - 100%;

Петро Оленич - директор Департаменту земельних ресурсів - 100%;

Андрій Гудзь - директор Департаменту комунальної власності Києва - 120%;

Володимир Кузьменко - директор Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва - 150%;

Оксана Єкасьова - директор Департаменту з питань реєстрації - 170%;

Вадим Фіоктістов - директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва - 100%;

Юрій Назаров - директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій - 100%;

Діна Попова - директор Департаменту культури - 100%;

Вадим Гутцайт - директор Департаменту молоді та спорту - 100%;

Олена Фіданян - директор Департаменту освіти і науки - 130%;

Роман Лелюк - директор Департаменту громадських комунікацій - 150%;

Андрій Мальований - начальник Управління екології та природних ресурсів - 150%;

Роман Ткачук - начальник управління з питань цивільного захисту - 150%;

Олександр Панченко - директор Державного архіву Києва - 150%;

Валерій Танцюра - начальник Служби у справах дітей та сім'ї - 140%;

Світлана Устименко - перший заступник директора Департаменту соціальної політики - 130%;

Марина Радова - заступник начальника Управління - начальник відділу організації туристичної діяльності Управління туризму та промоцій - 130%.

Найменш інтенсивно, згідно з документом, трудився Олександр Смирнов - начальник Управління з питань реклами. Йому нараховано лише 80% надбавки до окладу.

Раніше Кличко встановив надбавку розмірі 15% окладу заступнику голови КМДА Олександру Спасибку. Надбавка встановлена з 10 вересня за вислугу років на державній службі.

Джерело: КиевVласть