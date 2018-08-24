Кличко розказав, що для нього жити в незалежній країні



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Мер Києва Віталій Кличко

Кличко наголосив, що цінувати насправді важливі речі люди починають, коли є загроза їх втратити

Мер Києва Віталій Кличко привітав українців з Днем Незалежності. Відеопривітання він розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Що для мене жити в незалежній країні? - Жити і працювати в місті, яке ти любиш. Прокинутися вранці з думками про те, як багато ще потрібно зробити. Нам, усім разом. Крок за кроком облаштовувати свій район, свою вулицю, своє місто. Будувати країну, в якій ми мріємо жити», - зазначив Кличко.

Він наголосив наголосив, що цінувати насправді важливі речі люди починають, коли є загроза їх втратити.

«Україні випали великі випробування. Вже чотиири роки ми відзначаємо День Незалежності відстоюючи суверенітет і територіальну цілісність своєї країни. Гинуть наші найкращі патріоти. Україна доводить, що вона незалежна і гідна будувати своє майбутнє. І створюємо його ми. – Ті, хто любить свою країну, хто не опускає рук і налаштований на перемогу! Вірте в себе! Вірте в Україну! З Днем Незалежності!», – привітав українців Кличко.

Нагадаємо, у президента Порошенка розповіли, хто вже привітав Україну з Днем Незалежності.

Як відомо, 24 серпня в Києві відбудеться військовий парад на честь 27-ї річниці Незалежності України.

Міністр оборони Степан Полторак заявив, що на параді в Києві буде задіяно близько 250 одиниць техніки - нової та такої, яка прийнята на озброєння або проходить державні випробування.