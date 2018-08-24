  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кличко розказав, що для нього жити в незалежній країні

    • Розсилка
    Мер Києва Віталій Кличко - Кличко розказав, що для нього жити в незалежній країні
    Мер Києва Віталій Кличко

    Кличко наголосив, що цінувати насправді важливі речі люди починають, коли є загроза їх втратити

    Мер Києва Віталій Кличко привітав українців з Днем Незалежності. Відеопривітання він розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

    «Що для мене жити в незалежній країні? - Жити і працювати в місті, яке ти любиш. Прокинутися вранці з думками про те, як багато ще потрібно зробити. Нам, усім разом. Крок за кроком облаштовувати свій район, свою вулицю, своє місто. Будувати країну, в якій ми мріємо жити», - зазначив Кличко.

    Він наголосив наголосив, що цінувати насправді важливі речі люди починають, коли є загроза їх втратити.

    «Україні випали великі випробування. Вже чотиири роки ми відзначаємо День Незалежності відстоюючи суверенітет і територіальну цілісність своєї країни. Гинуть наші найкращі патріоти.  Україна доводить, що вона незалежна і гідна будувати своє майбутнє. І створюємо його ми. – Ті, хто любить свою країну, хто не опускає рук і налаштований на перемогу! Вірте в себе! Вірте в Україну! З Днем Незалежності!», – привітав українців Кличко.

    Нагадаємо, у президента Порошенка розповіли, хто вже привітав Україну з Днем Незалежності.

    Як відомо, 24 серпня в Києві відбудеться військовий парад на честь 27-ї річниці Незалежності України.

    Міністр оборони Степан Полторак заявив, що на параді в Києві буде задіяно близько 250 одиниць техніки - нової та такої, яка прийнята на озброєння або проходить державні випробування.

    Читайте також: Парад Незалежності. Досьє на всю військову техніку
    Читайте також
    Віталій Кличко Київ мер День Незалежності Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ