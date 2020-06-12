Коронавірусна мапа Києва: найбільше нових випадків Covid-19 у трьох районах



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Статистика щодо захворюваності у Києві Джерело: пресслужба мера Києва

Коронавірус виявлено у новонародженої дівчинки

Кількість мешканців Києва, в яких підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 95 людей, серед них - 16 медиків. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Новини – не оптимістичні. Кiлькiсть мешканців Києва, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збiльшилась на 95 людей. Серед них – 16 медиків. Одна людина померла. На сьогодні в столиці вже 3766 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», - сказав Кличко.

Серед тих, хто захворіли:

50 жінок віком від 20 до 83 рокiв,

чотири дівчинки – від немовляти менше одного місяця до 17 років,

36 чоловіків віком від 24 до 68 рокiв,

п'ятеро хлопчиків - від одного року до 13.

До медзакладів столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 79 людей. Усього коронавірус подолали 1132 мешканця Києва.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 24, у Дарницькому – 23 та в Оболонському районі – 11 випадків», - наголосив Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 29070

Хворіють 15075

Одужали 13141

Померли 854

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Нагадаємо, станом на ранок 12 червня, у Києві підтверджено 3766 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 95 осіб.

У Києві виявили випадки захворювання на коронавірус у персоналу ресторанів. Загалом вірус зафіксували у 35 столичних закладах торгівлі харчовими продуктами.

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