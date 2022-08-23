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Кличко розповів про два найдорожчі слова для кожного українця

Надія Клочко
glavcom.ua
Кличко розповів про два найдорожчі слова для кожного українця
Віталій Кличко привітав українців з Днем Державного Прапора
фото з відкритих джерел

Міський голова висловив упевненість, що Україна переможе

Мер Києва Віталій Кличко привітав українців з Днем Прапора та закликав усіх подякувати знайомим захисникам, які сьогодні відвойовують незалежність України. Він зазначив, що зараз для українців найдорожчі слова: «Україна переможе». Відповідне відеозвернення Кличко оприлюднив у Facebook.

«Позаду мене – наш прапор з передової. На ньому – найдорожчі сьогодні слова: «Україна переможе». Це слова наших захисників, чоловіків та жінок, завдяки яким ми зберігаємо незалежність. Я дякую кожному захиснику за це. Подякуй і ти. Подзвони знайомим чи рідним захисникам. Скажи найдорожчі слова: «Дякую за незалежність!» – заявив Кличко.

Міський голова Києва привітав українців з Днем Державного Прапора України і висловив упевненість, що Україна переможе.

«Вже пів року Україна у повномасштабній війні з Росією захищає своє право на свободу та демократію. Право на життя. Незалежність, як і цей прапор, побувала у вогні війни, але вистояла. Україна переможе! Слава Україні!» – наголосив Кличко.

День Державного Прапора України – державне свято, яке відзначається щороку 23 серпня. Офіційно це свято було запроваджене наказом президента України Леоніда Кучми 2004 року. Документ був доповнений наступним президентом Віктором Ющенком, який заснував традицію підіймати синьо-жовтий стяг під час всіх державних свят.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та інші військовослужбовці привітали українців з Днем Державного Прапора. 

Громадян України зі святом Прапора привітав також президент Володимир Зеленський.

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Теги: Київ прапор Віталій Кличко День Незалежності

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