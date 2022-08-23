Кличко розповів про два найдорожчі слова для кожного українця
Міський голова висловив упевненість, що Україна переможе
Мер Києва Віталій Кличко привітав українців з Днем Прапора та закликав усіх подякувати знайомим захисникам, які сьогодні відвойовують незалежність України. Він зазначив, що зараз для українців найдорожчі слова: «Україна переможе». Відповідне відеозвернення Кличко оприлюднив у Facebook.
«Позаду мене – наш прапор з передової. На ньому – найдорожчі сьогодні слова: «Україна переможе». Це слова наших захисників, чоловіків та жінок, завдяки яким ми зберігаємо незалежність. Я дякую кожному захиснику за це. Подякуй і ти. Подзвони знайомим чи рідним захисникам. Скажи найдорожчі слова: «Дякую за незалежність!» – заявив Кличко.
Міський голова Києва привітав українців з Днем Державного Прапора України і висловив упевненість, що Україна переможе.
«Вже пів року Україна у повномасштабній війні з Росією захищає своє право на свободу та демократію. Право на життя. Незалежність, як і цей прапор, побувала у вогні війни, але вистояла. Україна переможе! Слава Україні!» – наголосив Кличко.
Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та інші військовослужбовці привітали українців з Днем Державного Прапора.
Громадян України зі святом Прапора привітав також президент Володимир Зеленський.
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