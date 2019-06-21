Кличко розповів, що столична влада планує робити зі сміттям у Києві



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Віталій Кличко підписав Меморандум з французькою компанією Veolia Central&Eastern Europe S.A.

Кличко заявив, що столиця має чіткі плани поступового відходу від технології захоронення сміття

Мер Києва Віталій Кличко підписав Меморандум з французькою компанією Veolia Central&Eastern Europe S.A. про співпрацю в сфері поводження з твердими побутовими відходами. Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

«Київ прагне до співпраці з авторитетними міжнародними компаніями, що мають успішний досвід реалізації проектів у сфері поводження з відходами. Група Veolia є одним зі світовим лідерів з розробки рішень з управління системами водопостачання, відходами та енергією. Тому я радий оголосити, що сьогодні ми підписуємо з французькою компанією Veolia Central&Eastern Europe S.A. Меморандум про співпрацю», - заявив Кличко.

Він зазначив, що столиця має чіткі плани поступового відходу від технології захоронення сміття - як від застарілої та екологічно небезпечної методики.

Наразі Київ готує власний регіональний план управління відходами, який доповнить Національну стратегію поводження з відходами.

Кличко нагадав, що столична влада здійснює роботи щодо убезпечення полігону твердих побутових відходів № 5 поблизу с. Підгірці на Київщині. Там триває перекладка сміття, засипають ТПВ грунтом, встановили сучасне обладнання, яке переробляє фільтрат. З кожним днем, зауважив мер, полігон стає безпечнішим.

Проте, зважаючи на ті питання, які ще необхідно вирішити, столиця відібрала потенційні земельні ділянки для розміщення заводу механіко-біологічної обробки, і розпочате проектування.

Також у липні міська влада має намір запустити пілотні проекти з роздільного збору твердих побутових відходів у столиці.

«Плануємо встановити до трьох тисяч контейнерів для окремих фракцій – пластику, скла. Ми зустрілися із перевізниками сміття і запропонували їм розробити й впровадити пілотний проект роздільного збору на територіях, де вони працюють. Дуже важливо, що це будуть різні моделі, запропоновані підприємствами, і ми визначимо найбільш ефективну», - додав мер.

Тож у планах на першому етапі розвивати побутове сортування, спрямовувати вторсировину на переробку. А також створити сміттєпереробний комплекс із обладнанням для ефективної переробки органічної та інших фракцій.

«Ми плануємо збудувати сміттєпереробний комплекс, що матиме загальну потужність переробки 700 тис. тонн на рік і включатиме етап сортування. У планах, що цей сміттєпереробний завод буде поряд з заводом «Енергія», який ми зробимо екологічно безпечним», - зауважив Кличко.

Також мер Києва спростував чутки, що місто збирається будувати сміттєспалювальний завод біля ТЕЦ-6 на Троєщині. «Щоб не було спекуляцій – будівництво сміттєспалювального заводу поблизу ТЕЦ-6 місто не розглядає», - підкреслив він.

У компанії Veolia висловили сподівання, що співпраця з Києвом буде ефективною.

«У компанії Veolia є великий досвід розвитку системи поводження з відходами в різних країнах, зокрема в країнах Балтії, Польщі, Чехії. І ми розуміємо, що чуда не буває. Ця система не налагоджується протягом тижня. Ми домовилися розробити дорожню карту. Систему потрібно будувати покроково - роздільний збір відходів, обробка біоорганічних відходів, в підсумку можлива термічна обробка, спалення «хвостів» - лише тих фракцій, які не підлягають подальшій утилізації», - зазначив виконавчий директор у сфері поводження з відходами Центральної та Східної Європи та директор регіону Україна компанії Veolia Маттіас Фогель.