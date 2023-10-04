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Українці можуть втратити пільги? Речник уряду Польщі зробив заяву

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Українці можуть втратити пільги? Речник уряду Польщі зробив заяву
Речник уряду Польщі заявив, що українці можуть втрати пільги
фото з відкритих джерел

Петро Мюллер розповів, що не бачить перспектив для соцвиплат біженцям з України 

Прессекретар уряду Польщі Петро Мюллер висловив сподівання, що соціальної допомоги громадянам України не буде продовжено на наступний рік.

Мюллер в інтерв'ю Polsatnews вибухнув гнівною тирадою на адресу України: «Ми представляємо польський, а не український уряд!», – заявив Мюллер. На запитання, чи закінчиться термін дії соціальних пільг для українських біженців наступного року, він відповів: «Рішення, які зараз діють, є тимчасовими, чи вони будуть продовжені – це рішення наступного року. Сподіваюся, у цьому не буде потреби. Питання додаткових, тимчасових пільг, сподіваюся, буде закрите».

Нагадаємо, у другому кварталі 2023 року українці у Польщі витратили 1,77 млрд злотих (14,73 млрд грн). Це на 300 млн. злотих більше, ніж за аналогічний період минулого року. Таким чином, наші співвітчизники у Польщі стали другими за обсягом витрат серед іноземців. 

До слова, влада Польщі звернулася до Європейського союзу з вимогою створити спеціальний фінансовий резерв, засобами якого покриватимуться потреби українських біженців. 

Відомо, що офіційна Варшава поки що не дала дозволу на продовження програми, відповідно до якої біженці забезпечуються на території Польщі робочими місцями, соціальною допомогою та медичним обслуговуванням.

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Теги: Польща українці влада біженці Варшава

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