Кличко оприлюднив відео до свого 55-річчя, яке раніше приховував
Кличко: «Кожен рік додає роботи над собою, доводиться ставити сильнішим»
Мер Києва Віталій Кличко у 35-ту річницю Незалежності України оприлюднив відеоролик, знятий до свого 55-річчя. Ювілей очільник столиці відзначив ще 19 липня, однак тоді відклав публікацію через масований обстріл міста. Про це мер повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує «Главком».
На відео, знятому в тренажерній залі, Кличко нагадав, що у день свого 50-річчя 50 разів підтягнувся на перекладині. Цього разу він демонструє, як виконує вже 55 підтягувань.
«Кожен рік додає роботи над собою, доводиться ставити сильнішим.. Щоб перемагати, ми повинні бути сильними. Україна сильна – своїми людьми, своєю волею, своєю вірою в майбутнее», – наголосив очільник столиці.
Кличко додав, що більшу частину життя живе у вільній державі, та присвятив це відео усім українцям, які щодня працюють на спільну перемогу України.
Нагадаємо, 24 серпня на Майдані Незалежності у Києві фасад готелю «Україна» перетворився на гігантську світлову проєкцію державного прапора. Інсталяція стала однією з наймасштабніших у столиці до цьогорічного Дня Незалежності. Локацію обрали через її символізм: будівля готелю «Україна» вже понад шість десятиліть залишається одним із ключових візуальних символів столиці та свідком визначальних подій сучасної історії країни.
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