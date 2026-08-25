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Кличко оприлюднив відео до свого 55-річчя, яке раніше приховував

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Кличко оприлюднив відео до свого 55-річчя, яке раніше приховував
Віталій Кличко показав фізичну форму, у якій перебуває у свій 55-річний ювілей
фото: КМДА

Кличко: «Кожен рік додає роботи над собою, доводиться ставити сильнішим»

Мер Києва Віталій Кличко у 35-ту річницю Незалежності України оприлюднив відеоролик, знятий до свого 55-річчя. Ювілей очільник столиці відзначив ще 19 липня, однак тоді відклав публікацію через масований обстріл міста. Про це мер повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує «Главком». 

На відео, знятому в тренажерній залі, Кличко нагадав, що у день свого 50-річчя 50 разів підтягнувся на перекладині. Цього разу він демонструє, як виконує вже 55 підтягувань.

Останні підтягування з 55 далися непросто: на обличчі Кличка видно зусилля
Останні підтягування з 55 далися непросто: на обличчі Кличка видно зусилля
фото: КМДА

«Кожен рік додає роботи над собою, доводиться ставити сильнішим.. Щоб перемагати, ми повинні бути сильними. Україна сильна – своїми людьми, своєю волею, своєю вірою в майбутнее», – наголосив очільник столиці.

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Кличко додав, що більшу частину життя живе у вільній державі, та присвятив це відео усім українцям, які щодня працюють на спільну перемогу України.

Нагадаємо, 24 серпня на Майдані Незалежності у Києві фасад готелю «Україна» перетворився на гігантську світлову проєкцію державного прапора. Інсталяція стала однією з наймасштабніших у столиці до цьогорічного Дня Незалежності. Локацію обрали через її символізм: будівля готелю «Україна» вже понад шість десятиліть залишається одним із ключових візуальних символів столиці та свідком визначальних подій сучасної історії країни.

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Теги: Віталій Кличко спорт День Незалежності Україна відео ювілей

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