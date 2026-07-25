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Аграрії звернулися до уряду через кризу з експортом: що пропонують

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Аграрії звернулися до уряду через кризу з експортом: що пропонують
Цього року фермерам може забракнути грошей на осінню посівну
фото: Getty Images

Ідеться про податкові канікули, доступні кредити та незмінні правила бронювання працівників

Всеукраїнська аграрна рада звернулася до уряду із пропозиціями підтримати сільгоспвиробників, які постраждали через проблеми з морським експортом. Серед ініціатив – реструктуризація кредитів, розширення програми пільгового кредитування «5-7-9%», податкові канікули та збереження чинних правил бронювання працівників. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Росія б'є по зерновому коридору: що відбувається з морським експортом України».

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук зазначає, що аграрії потребують не лише стабільної роботи морських портів, а й оперативної фінансової підтримки держави.

«Якщо найближчим часом ситуація не покращиться, багато виробників можуть зіткнутися з дефіцитом обігових коштів. Це поставить під загрозу не лише продаж нинішнього врожаю, а й проведення осінніх польових робіт», – наголосив Марчук.

Крім фінансової допомоги, аграрії закликають владу не змінювати правила бронювання працівників під час жнив. За словами Марчука, через падіння продажів багато господарств можуть тимчасово не відповідати фінансовим критеріям для отримання статусу критично важливого підприємства, хоча фактично продовжують працювати.

Також у галузі занепокоєні планами підвищити тарифи на вантажні залізничні перевезення. На думку експерта, в умовах, коли морська логістика вже ускладнена, подорожчання транспортування лише збільшить витрати виробників, особливо в областях, віддалених від морських портів.

Марчук також наголосив, що альтернативні маршрути експорту не можуть повністю замінити чорноморські порти. Якщо через великі морські порти Україна здатна експортувати близько 7 млн тонн продукції щомісяця, то дунайські порти, залізниця та автомобільний транспорт навіть за максимальної завантаженості можуть забезпечити лише близько 4 млн тонн. До того ж судноплавство на Дунаї додатково ускладнює низький рівень води через посуху в Європі.

Нагадуємо, через посилення російських атак по чорноморських портах бізнес уже почав говорити про необхідність додаткової підтримки експортерів. Голова Асоціації портів України Дмитро Барінов наголошував, що морський експорт залишається критично важливим для економіки, а альтернативні маршрути не здатні повністю його замінити.

Раніше «Главком» повідомляв, що через зростання ризиків судновласники тимчасово призупинили захід суден до українських морських портів. Це ускладнило експорт нового врожаю та посилило тиск на аграрний сектор.

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Теги: росія експорт бізнес аграрії залізниця канікули Україна перевезення

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