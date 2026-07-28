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Іран відповів Україні після дзвінка Сибіги: погрози змінилися вимогою відшкодування

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Іран відповів Україні після дзвінка Сибіги: погрози змінилися вимогою відшкодування
Дипломатичне протистояння почалося після удару українських дронів по суднах у Каспійському морі
фото з відкритих джерел

Аракчі взяв до уваги запевнення Сибіги про ненавмисність удару по судну

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран, як і Київ, не прагне ескалації навколо атакованого в Каспійському морі судна, однак наполягає на відшкодуванні завданих збитків. Про це він написав у соцмережі X, повідомляє «Главком».

«Мене запевнив голова МЗС України Андрій Сибіга, що атака на іранське судно була ненавмисною і Україна не прагне ескалації, – написав Аракчі. – Іран також не прагне ескалації, однак чітко дав зрозуміти: будь-який напад на наших громадян чи інтереси є неприйнятним. Мають бути відшкодовані завдані збитки».

Іран відповів Україні після дзвінка Сибіги: погрози змінилися вимогою відшкодування фото 1
скриншот: Seyed Abbas Araghchi / X

Що передувало заяві

Конфлікт між Києвом і Тегераном загострився після 25 липня, коли Служба безпеки України разом із Силами оборони завдала серії далекобійних ударів по об'єктах у Каспійському морі. Під атаку, зокрема, потрапили вантажні судна Port Olya 2 та Begey, які, за даними СБУ, використовувалися для перевезення військових вантажів між Іраном і Росією, а також нафтодобувна платформа й російський ракетний катер.

У відповідь Іран звинуватив Україну в ударі по нібито «комерційному» судну, унаслідок якого, за версією Тегерана, загинув один моряк, ще один дістав поранення. Аракчі тоді заявив, що атака «не може залишитися без відповіді», і звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що той нібито діяв за вказівкою Ізраїлю, аби втягнути Європу у війну.

Загострення тривало кілька днів:

  • 26 липня Аракчі обговорив ситуацію з головою зовнішньої політики ЄС Каєю Каллас та главою МЗС Росії Сергієм Лавровим;
  • 27 липня голова комісії з нацбезпеки парламенту Ірану Ібрагім Азізі пригрозив, що Україна «незабаром зрозуміє», що Тегеран не залишає провокації без реакції;
  • того ж дня очільник МЗС України Андрій Сибіга закликав Іран не вдавати із себе жертву, назвавши режим у Тегерані «прямим співучасником» російської агресії.

Дзвінок Сибіги і зміна тональності

28 липня Сибіга вперше особисто зателефонував Аракчі. За його словами, метою розмови було уникнути «непотрібної ескалації»: український міністр запевнив колегу, що удар по судну був ненавмисним і всі дії Києва спрямовані виключно на захист країни від російської агресії, а не на атаки цивільних суден чи людей.

Саме на цей дзвінок і відповів Аракчі. Замість погроз «відповіддю» він публічно підтвердив, що чув аргументи Сибіги, і визнав – Іран так само не зацікавлений у розширенні конфлікту. Водночас риторику про «неминучу відповідь» глава іранського МЗС замінив конкретною вимогою – компенсацією за завдані збитки.

Чому це важливо

Аналітики звертають увагу, що інцидент на Каспії вперше напряму пов'язав війну Росії проти України з ширшим протистоянням навколо Ірану. У колонці для «Главкома» експерт Ігор Семиволос зазначав, що реакція Тегерана може розвиватися за двома сценаріями – від суто риторичного тиску до спроб реальної відповіді, хоча жодних верифікованих доказів «ізраїльського сліду» в атаці немає.

Нагадаємо, атака на судна в Каспійському морі стала частиною ширшої серії українських далекобійних ударів по логістичних та військових об'єктах Росії в ніч на 25 липня – про це раніше повідомляв «Главком».

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Теги: погрози Андрій Сибіга перевезення Україна напад ракетний катер міністр Іран

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