Ракети РФ варто збивати над Україною, а не чекати їх біля Польщі – Сікорський

Очільник польського МЗС відреагував на заяву експрем'єра Матеуша Моравецького, який виступив проти передачі Україні додаткових ракет для Patriot

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав розпочати серйозну дискусію щодо можливості перехоплення російських ракет над територією України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на PAP.

Журналісти попросили Сікорського прокоментувати нещодавні заяви колишнього прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, який виступив проти передачі Україні додаткових ракет для Patriot і не виключив розпуску Польської зброярської групи (PGZ).

Глава польської дипломатії нагадав, що Росія вже кілька днів поспіль застосовує балістичні ракети для ударів по Україні, а їхня нестача засобів перехоплення призводить до загибелі мирних жителів.

"Питання про те, чи можемо ми бути впевнені, що краще було б збивати ці російські ракети над Україною, а не, можливо, пізніше над Польщею, є темою для дуже серйозної дискусії, яка не повинна ставати заручницею партійного суперництва", – зазначив Сікорський.

Окремо Сікорський прокоментував перспективи припинення вогню. На його думку, США мають посилювати тиск насамперед на Росію, а не на Україну. Одним із можливих важелів впливу міністр назвав законопроєкт, названий на честь покійного американського сенатора Ліндсі Грема.

Документ передбачає, зокрема, можливість запровадження мит до 100% для п'яти найбільших покупців російських нафти й газу, посилення санкцій проти російського «тіньового флоту», а також додаткові обмеження щодо Ірану.

Сікорський також висловив сподівання, що міжнародні переговорники частіше відвідуватимуть Київ. «Було б добре, щоб переговірники нарешті вперше відвідали Київ, а не лише здійснювали паломництво до Москви», – зазначив він.

Нагадаємо, під час масованого удару вночі 1 серпня Україна збила лише одну балістичну ракету з 27 через дефіцит Patriot. Під час удару 5 серпня не вдалося збити жодної з чотирьох протикорабельних ракети «Циркон/Онікс» та 24 балістичних ракет «Іскандер-М/С-400».

Після цього президент України Володимир Зеленський повідомив, що постачання ракет для ППО від партнерів скоротилося втрич. Він наголосив, що партнери мають необхідні ракети, однак для їх передачі Україні потрібні відповідні політичні рішення.