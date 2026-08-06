Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ракети РФ варто збивати над Україною, а не чекати їх біля Польщі – Сікорський

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Ракети РФ варто збивати над Україною, а не чекати їх біля Польщі – Сікорський
Сікорський відреагував на заяву лідера партії «Розвиток плюс» Матеуша Моравецького
фото: EPA

Очільник польського МЗС відреагував на заяву експрем'єра Матеуша Моравецького, який виступив проти передачі Україні додаткових ракет для Patriot

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав розпочати серйозну дискусію щодо можливості перехоплення російських ракет над територією України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на PAP.

Журналісти попросили Сікорського прокоментувати нещодавні заяви колишнього прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, який виступив проти передачі Україні додаткових ракет для Patriot і не виключив розпуску Польської зброярської групи (PGZ).

Глава польської дипломатії нагадав, що Росія вже кілька днів поспіль застосовує балістичні ракети для ударів по Україні, а їхня нестача засобів перехоплення призводить до загибелі мирних жителів. 

"Питання про те, чи можемо ми бути впевнені, що краще було б збивати ці російські ракети над Україною, а не, можливо, пізніше над Польщею, є темою для дуже серйозної дискусії, яка не повинна ставати заручницею партійного суперництва", – зазначив Сікорський.

Окремо Сікорський прокоментував перспективи припинення вогню. На його думку, США мають посилювати тиск насамперед на Росію, а не на Україну. Одним із можливих важелів впливу міністр назвав законопроєкт, названий на честь покійного американського сенатора Ліндсі Грема.

Документ передбачає, зокрема, можливість запровадження мит до 100% для п'яти найбільших покупців російських нафти й газу, посилення санкцій проти російського «тіньового флоту», а також додаткові обмеження щодо Ірану.

Сікорський також висловив сподівання, що міжнародні переговорники частіше відвідуватимуть Київ. «Було б добре, щоб переговірники нарешті вперше відвідали Київ, а не лише здійснювали паломництво до Москви», – зазначив він.

Нагадаємо, під час масованого удару вночі 1 серпня Україна збила лише одну балістичну ракету з 27 через дефіцит Patriot. Під час удару 5 серпня не вдалося збити жодної з чотирьох протикорабельних ракети «Циркон/Онікс» та 24 балістичних ракет «Іскандер-М/С-400».

Після цього президент України Володимир Зеленський повідомив, що постачання ракет для ППО від партнерів скоротилося втрич. Він наголосив, що партнери мають необхідні ракети, однак для їх передачі Україні потрібні відповідні політичні рішення.

Читайте також:

Теги: Польща Україна російська ракета балістичні ракети

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Захід активно працює над санкціями вже 12-й рік – від самого початку російської агресії у 2014-му
12 років санкцій: що заважає Заходу по-справжньому вдарити по Росії
28 липня, 12:12
Порти Великої Одеси вже третій тиждень працюють під постійними російськими атаками
Росія б'є по зерновому коридору: що відбувається з морським експортом України Тема тижня
25 липня, 11:30
Оренда житла в Україні продовжує дорожчати майже в усіх регіонах країни
Ужгород обігнав Київ: де в Україні найдорожче та найдешевше орендувати квартиру
31 липня, 16:00
Навроцький у день пам'яті жертв Волинської трагедії у селі Радруж
Навроцький закликав парламент заборонити в Польщі червоно-чорний прапор
11 липня, 19:50
Сибіга звинуватив Іран у співучасті у війні проти України
Ірану не вдалося залякати Україну. Сибіга виступив із заявою
27 липня, 15:25
YouTube заблокував ще один канал Мураєва та ресурси пропагандистів
YouTube заблокував нову хвилю каналів російських пропагандистів
28 липня, 09:06
Прем'єр Польщі Дональд Туск прокоментував падіння російської ракети на території Польщі
Туск пояснив, чи була Польща ціллю російської ракети
30 липня, 15:41
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський не виключив навмисний удар РФ по території Польщі
Глава МЗС Польщі оцінив версію навмисного удару РФ ракетою Х-101
30 липня, 18:03
Київ поступово змінює власну роль у відносинах із союзниками
Стосунки Трампа і Зеленського потеплішали: The Guardian назвав несподівану причину
1 серпня, 20:50

Політика

Туреччина обмежила прохід суден до російського Новоросійська
Туреччина обмежила прохід суден до російського Новоросійська
Чотири авторитарні держави зміцнили союз проти США
Чотири авторитарні держави зміцнили союз проти США
Сили оборони вразили секретний комплекс РЕБ у Геленджику
Сили оборони вразили секретний комплекс РЕБ у Геленджику
Білгород накрила серія потужних вибухів: у місті спалахнули пожежі
Білгород накрила серія потужних вибухів: у місті спалахнули пожежі
КНДР отримала рекордні доходи від війни в Україні: статки Кіма зросли до $22 млрд
КНДР отримала рекордні доходи від війни в Україні: статки Кіма зросли до $22 млрд
Туреччина наполягає на мораторії щодо військових дій у Чорному морі
Туреччина наполягає на мораторії щодо військових дій у Чорному морі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
87K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
62K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
42K
Аліна Кабаєва, яку називають коханкою Путіна, показалася з обручкою на пальці

Новини

День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua