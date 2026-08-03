Хмара здобув бронзу Чемпіонату Європи з академічного веслування

В італійському Варезе відбувся Чемпіонат Європи з академічного веслування

Ігор Хмара став бронзовим призером Чемпіонату Європи з академічного веслування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

В італійському Варезе відбувся Чемпіонат Європи з академічного веслування, який проходив з 31 липня по 2 серпня. У змаганнях брали участь 35 представників України, які виступають у семи екіпажах.

Бронзову нагороду у фіналі чоловічих одиночок легкої ваги виборов Ігор Хмара. Українець фінішував третім із результатом 6:56.80. Для Ігоря, бронзового призера чемпіонату світу 2022 року в парній двійці легкої ваги, ця медаль стала першою в кар'єрі на Чемпіонатах Європи. Нинішній сезон також є для українця дебютним після переходу до виступів в одиночці легкої ваги.

Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.

У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.

Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:

Італія – Китай

Україна – Бельгія

Казахстан – Іспанія

Чехія – Велика Британія

Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.