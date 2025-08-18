На озері Тельбін розцвіли водяні лілії, висаджені місцевими жителями (фото)

Німфеї виконують важливу роль в екосистемі водойм, забезпечуючи тінь, притулок для риб та очищаючи воду

На озері Тельбін у Дніпровському районі Києва розквітли німфеї, або водяні лілії, що тішать око місцевих мешканців. Про це повідомляє Главком із посиланням на «Київ Лівобережний».

Розкішна квіткова локація стала можливою завдяки зусиллям киян, які кілька років тому висадили ці рослини. Німфеї добре прижилися, утворивши цілий квітучий острів.

На озері Тельбін у Дніпровському районі Києва розквітли німфеї фото: Київ Лівобережний/Facebook

Німфея, або водяна лілія – це рід водяних трав'янистих рослин, що належать до родини лататтєвих. Ці рослини відомі своїми великими, яскравими квітами та широким листям, що плаває на поверхні води.

Німфеї вражають красою своїх квітів фото: Київ Лівобережний/Facebook

Німфея, або водяна лілія – це рід водяних трав'янистих рослин, що належать до родини лататтєвих фото: Київ Лівобережний/Facebook

Німфеї добре прижилися, утворивши цілий квітучий острів на озері Тельбін фото: Київ Лівобережний/Facebook

У Стародавній Греції існувала легенда про німфу, яка була невзаємно закохана в Геракла і перетворилася на прекрасну квітку. Вона щодня чекала на свого коханого, розкриваючи пелюстки. І подейкують, що свою латинську назву – «німфея» – водяна лілея отримала саме через цей міф.

Німфеї зустрічаються в прісних водах по всьому світу. Їхні квіти можуть мати різноманітні кольори: від білого та жовтого до рожевого, червоного і навіть фіолетового. Багато видів німфей розкривають свої квіти лише на кілька днів, часто вдень, а на ніч закриваються. В українській культурі ці квіти часто називають лататтям.

Німфеї виконують важливу роль в екосистемі водойм, забезпечуючи тінь, притулок для риб та очищаючи воду.

Цвітіння водяних лілій триватиме аж до жовтня, однак кожна окрема квітка живе лише близько чотирьох днів. Тому охочі побачити це видовище мають поспішити, щоб насолодитися красою німфей.

Щоб дістатися до озера, радимо скористатися наземним транспортом. Розташована водойма між вулицями Амвросія Бучми, Юрія Шумського і Березняковської.

Озеро Тельбін прикрашає житловий масив Березняки на Лівому березі. Перші згадки про озеро Тербін (так воно тоді називалося) можна знайти в грамоті царів Іонна і Петра Олексійовичів ще в 1694 році. Пізніше, в XVIII столітті, тут зародилося поселення Кухмістерська Слободка, яке й стало частиною Києва в 1923 році. Проіснувало воно аж до 60-х років минулого століття – тоді почали забудовувати цю місцевість із гаями та величезною водоймою. Так і виник масив Березняки.

До кінця XIX століття озеро Тельбін було удвічі більшим, ніж зараз. Його води простягали аж до Русанівки, а навесні зливались із Дніпром. Та коли в 1870-му почали будувати залізничну дорогу, водойму розділили насипом піску на два окремі озера: Тельбін і Нижній Тельбін. Останнє розташоване між Позняками та залізничною лінією «Київ-Дарниця».

На Тельбіні водні лілії вперше з’явилася завдяки Віталію Ютаєву. Він висадив два кущі для своїх рідних. Потім придбали ще сім різнобарвних німфей, які «приводнили» трохи далі.

