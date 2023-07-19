Кличко в свій день народження звернувся до українців та ЗСУ

Віталій Кличко також передав «вітання» тим, хто маніпуляціями та брехнею намагається знищити його репутацію

«Дякую всім, хто поруч. І тим, хто допомагає. І тим, хто критикує»

Мер Києва Віталій Кличко, якому сьогодні виповнилося 52 роки, подякував українським воїнам-захисникам, які півтора року тримають Україну від навали агресора. А також подякував усім, хто допомагає, й тим, хто його критикує. Про це Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

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«Друзі! Дякую всім, хто поруч. І тим, хто допомагає. І тим, хто критикує. Бо це для мене – підказки і ще більший стимул працювати і долати всі виклики. Вдячний нашим воїнам-захисникам, які півтора року тримають Україну! Люблю своє місто, люблю свою країну. І далі робитиму все, що в моїх силах, заради їх процвітання і свободи. Як би складно не було, ми впораємося з усіма викликами і переможемо! Слава Україні!», – йдеться в повідомленні.

Мер також передав «вітання» тим, хто маніпуляціями та брехнею намагається знищити його репутацію.

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«А тим, хто чинить негідно, маніпулює і свідомо оббріхує та намагається знищити, скажу, що сил в мене вистачить! І не таке доводилось проходити, тому пройдем і вас», – додав Кличко.

Віталій Кличко – міський голова Києва з 5 червня 2014року. Голова КМДА з 25 червня 2014 року. Багаторазовий чемпіон світу з боксу у важкій ваговій категорії. Чемпіон спорту ЮНЕСКО (4.12.2006). Кандидат наук з фізичного виховання і спорту (2000). Герой України (2004). Почесний громадянин міста Київ. Народний депутат України 7-го скликання (з 12 грудня 2012 по 5 червня 2014 року). Голова Асоціації міст України з 23 січня 2016 року. Член громадської ради журналу «ЄвроАтлантика».

Раніше Кличко назвав суму, яку Київ виділить з бюджету Силам оборони.