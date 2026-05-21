Головна Київ Новини
search button user button menu button

Кличко вдягнув вишиванку та пішов у люди (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Кличко вдягнув вишиванку та пішов у люди (фото)
Віталій Кличко зробив кілька селфі з киянами біля КМДА
фото: КМДА
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Мер столиці подякував українським захисникам, які на фронті виборюють нашу волю та національну ідентичність

Сьогодні, 21 травня, мер Києва Віталій Кличко привітав киян та всіх українців із Днем вишиванки, наголосивши на важливості збереження національних традицій та культури у часи випробувань. Про це очільник столиці написав на своїй сторінці у фейсбуці, додавши серію святкових світлин, інформує «Главком».

На опублікованих кадрах міський голова постав у білій вишиванці з комірцем, розшитій графічним орнаментом у кольорах українського прапора з додаванням візерунків чорним кольором.

Мер столиці у вишиванці привітав киян та жителів всієї України зі святом
Мер столиці у вишиванці привітав киян та жителів всієї України зі святом
фото: Віталій Кличко/Facebook

Мер також оприлюднив спільне фото, на якому у патріотичному вбранні зафільмовані працівники міської адміністрації, та поділився кількома яскравими знімками зі столичними мешканцями.

Віталій Кличко (на фото у центрі) в День вишиванки 21 травня 2026 року з працівниками КМДА
Віталій Кличко (на фото у центрі) в День вишиванки 21 травня 2026 року з працівниками КМДА
фото: КМДА
Кличко вдягнув вишиванку та пішов у люди (фото) фото 1
фото: КМДА
Кличко вдягнув вишиванку та пішов у люди (фото) фото 2
фото: КМДА
На інших знімках очільник столиці охоче позував для селфі разом з киянами, які зустрічали його на вулицях міста
На інших знімках очільник столиці охоче позував для селфі разом з киянами, які зустрічали його на вулицях міста
фото: КМДА
Під час фотографування у вишиванках мер встиг поспілкуватися з журналістами
Під час фотографування у вишиванках мер встиг поспілкуватися з журналістами
фото: КМДА

Віталій Кличко зазначив, що сьогодні Київ по-особливому піднесений завдяки містянам, які масово вбралися у національний одяг.

«Київ сьогодні такий гарний – усміхненими людьми у вишиванках. Ми пишаємося своєю культурою і традиціями. Ми віримо в Україну – нескорену і найкращу!» – наголосив міський голова.

Кличко також висловив упевненість у тому, що завдяки єдності український народ здатний подолати будь-які виклики та труднощі. Особливі слова вдячності мер Києва адресував українським військовим, які тримають оборону на передовій.

«Разом ми все подолаємо! Слава Україні та її Героям, які сьогодні бʼються за нашу державу, за нашу волю та ідентичність!» – підкреслив Віталій Кличко.

Нагадаємо, День вишиванки, який щороку відзначають у третій четвер травня, пропонується офіційно визнати державним святом. Із такою ініціативою виступила громадська організація «Захист Держави», яка зараз у всіх областях України збирає підписи під відповідним зверненням до Верховної Ради. До цієї акції разом із багатьма українцями долучаються військові, ветерани та ветеранки, волонтери, культурні діячі, регіональні лідери, місцеві блогери. 

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вже привітали українців з Днем вишиванки. У святковому зверненні Зеленські розповіли про цінність вишиванки для українського народу.  

Сьогодні у Києві до свята традиційно переодягнули у вишиванки різних регіонів України знамениті бронзові скульптури малюків-засновників міста на Поштовій площі, а комунальники прикрасили столичні парки унікальними клумбами у формі патріотичних орнаментів.

До слова, у ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» заслужена майстриня народної творчості, керівниця Всеукраїнського центру вишивки і килимарства Надія Вакуленко розповіла, що решетилівську сорочку «білим по білому» мають всі президенти України, її носив Хрущов, її дарували королеві Великої Британії Єлизаветі ІІ та мегазірці кіно Софі Лорен. Також майстриня розповіла, чому гетьман Павло Полуботок носив «неканонічну» сорочку і, звичайно ж, якою має бути «правдива» решетилівська сорочка та скільки вона коштує.

Читайте також:

Теги: Віталій Кличко Київ вишиванка столиця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Батьківщину-матір впала тінь Коломойського. Верховний Суд вирішує долю приміщень Музею війни
На Батьківщину-матір впала тінь Коломойського. Верховний Суд вирішує долю приміщень Музею війни
12 травня, 13:25
Михайло Дробницький, підозрюваний у службовій недбалості під час стрілянини у Києві та його адвокат у Печерському райсуді. Київ, 21 квітня 2026 р.
Теракт у Києві: за підозрюваних патрульних внесено заставу
22 квiтня, 17:10
«Горбачиха» є важливим рекреаційним простором для киян
Збереження унікального урочища «Горбачиха». Генпрокуратура пішла в суд проти Кличка
23 квiтня, 10:42
Олександр Григорович, якого весь двір знав як «дядю Сашу», врятував 12-річного хлопчика від куль терориста
Теракт у Києві. Створено петицію про вшанування двірника, який загинув, рятуючи хлопчика
23 квiтня, 13:43
Отримавши доступ до авто, підозрюваний самостійно знайшов покупця та оформив продаж за $19 тис, а після угоди зник
Обіцяв допомогти з продажем Jeep, а після угоди зник із грошима: підозрюваного затримано
24 квiтня, 11:40
В умовах воєнного стану ліси та лісопаркові території відвідувати заборонено
Спека та пожежна небезпека у Києві: влада нагадала жителям про суворі заборони
6 травня, 10:13
Попри наявні свідчення і відеодокази, своєї вини він не визнає, зазначив генпрокурор
Злочин зафіксувала камера спостереження: тренеру з джиу-джитсу загрожує довічне за насильство над дітьми
12 травня, 10:04
19 травня відбудеться показ «Озерного вітру» у Києві
Перша вистава за повістю Юрка Покальчука «Озерний вітер» вирушає у всеукраїнський тур
18 травня, 15:31
Рятувальники дістали з-лід завалів багатоповерхівки у Києві тіло загиблої людини. 14 травня 2026 року
У столиці рятувальники дістали з-під завалів тіло другої жертви обстрілу (фото, відео)
14 травня, 09:44

Новини

Кличко вдягнув вишиванку та пішов у люди (фото)
Кличко вдягнув вишиванку та пішов у люди (фото)
Малюки – засновники Києва приміряли вишиванки з різних куточків України
Малюки – засновники Києва приміряли вишиванки з різних куточків України
Поліція затримала 23-річного киянина за спробу підпалу банківського відділення
Поліція затримала 23-річного киянина за спробу підпалу банківського відділення
В Ірпені чоловік впав на дах магазину з восьмого поверху житлового будинку (фото)
В Ірпені чоловік впав на дах магазину з восьмого поверху житлового будинку (фото)
Квітковий код нації: до Дня вишиванки столичні зеленбудівці створили унікальні клумби
Квітковий код нації: до Дня вишиванки столичні зеленбудівці створили унікальні клумби
Лікарі «Охматдиту» фіксують різке зростання важких травм у дітей через електросамокати
Лікарі «Охматдиту» фіксують різке зростання важких травм у дітей через електросамокати

Новини

Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Сьогодні, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Сьогодні, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Сьогодні, 10:18
Нацбанк випустив пам'ятну монету на честь видатного українця (фото)
Сьогодні, 08:18
Вознесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання
Сьогодні, 07:15
В Україні дощі, грози: погода на 21 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua