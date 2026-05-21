Кличко вдягнув вишиванку та пішов у люди (фото)

Мер столиці подякував українським захисникам, які на фронті виборюють нашу волю та національну ідентичність

Сьогодні, 21 травня, мер Києва Віталій Кличко привітав киян та всіх українців із Днем вишиванки, наголосивши на важливості збереження національних традицій та культури у часи випробувань. Про це очільник столиці написав на своїй сторінці у фейсбуці, додавши серію святкових світлин, інформує «Главком».

На опублікованих кадрах міський голова постав у білій вишиванці з комірцем, розшитій графічним орнаментом у кольорах українського прапора з додаванням візерунків чорним кольором.

Мер столиці у вишиванці привітав киян та жителів всієї України зі святом

Мер також оприлюднив спільне фото, на якому у патріотичному вбранні зафільмовані працівники міської адміністрації, та поділився кількома яскравими знімками зі столичними мешканцями.

Віталій Кличко (на фото у центрі) в День вишиванки 21 травня 2026 року з працівниками КМДА

На інших знімках очільник столиці охоче позував для селфі разом з киянами, які зустрічали його на вулицях міста

Під час фотографування у вишиванках мер встиг поспілкуватися з журналістами

Віталій Кличко зазначив, що сьогодні Київ по-особливому піднесений завдяки містянам, які масово вбралися у національний одяг.

«Київ сьогодні такий гарний – усміхненими людьми у вишиванках. Ми пишаємося своєю культурою і традиціями. Ми віримо в Україну – нескорену і найкращу!» – наголосив міський голова.

Кличко також висловив упевненість у тому, що завдяки єдності український народ здатний подолати будь-які виклики та труднощі. Особливі слова вдячності мер Києва адресував українським військовим, які тримають оборону на передовій.

«Разом ми все подолаємо! Слава Україні та її Героям, які сьогодні бʼються за нашу державу, за нашу волю та ідентичність!» – підкреслив Віталій Кличко.

Нагадаємо, День вишиванки, який щороку відзначають у третій четвер травня, пропонується офіційно визнати державним святом. Із такою ініціативою виступила громадська організація «Захист Держави», яка зараз у всіх областях України збирає підписи під відповідним зверненням до Верховної Ради. До цієї акції разом із багатьма українцями долучаються військові, ветерани та ветеранки, волонтери, культурні діячі, регіональні лідери, місцеві блогери.

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вже привітали українців з Днем вишиванки. У святковому зверненні Зеленські розповіли про цінність вишиванки для українського народу.

Сьогодні у Києві до свята традиційно переодягнули у вишиванки різних регіонів України знамениті бронзові скульптури малюків-засновників міста на Поштовій площі, а комунальники прикрасили столичні парки унікальними клумбами у формі патріотичних орнаментів.

До слова, у ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» заслужена майстриня народної творчості, керівниця Всеукраїнського центру вишивки і килимарства Надія Вакуленко розповіла, що решетилівську сорочку «білим по білому» мають всі президенти України, її носив Хрущов, її дарували королеві Великої Британії Єлизаветі ІІ та мегазірці кіно Софі Лорен. Також майстриня розповіла, чому гетьман Павло Полуботок носив «неканонічну» сорочку і, звичайно ж, якою має бути «правдива» решетилівська сорочка та скільки вона коштує.