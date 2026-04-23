Теракт у Києві. Створено петицію про вшанування двірника, який загинув, рятуючи хлопчика

Олександр Григорович, якого весь двір знав як «дядю Сашу», врятував 12-річного хлопчика від куль терориста

На сайті Київської міської ради зареєстрували петицію з вимогою офіційно вшанувати пам’ять Олександра Григоровича Перги. Чоловік, якого мешканці Голосієва знають як доброго «дядю Сашу», загинув під час теракту на вулиці Деміївській, закривши собою від куль 12-річного хлопчика. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на текст петиції.

Трагедія сталася 18 квітня 2026 року. Олександр Перга, який працював двірником, у момент небезпеки не шукав укриття для себе, а кинувся на допомогу дитині. Він закрив маленького киянина власним тілом, прийнявши весь удар на себе. Дитина вижила, проте серце чоловіка зупинилося, не зважаючи на зусилля лікарів, які добу боролися за його життя..

«Його вчинок є прикладом мужності, людяності та самопожертви. У момент смертельної небезпеки він захистив дитину, пожертвувавши власним життям», – йдеться у тексті петиції №14198.

Автор петиції та підписанти закликають столичну владу не залишити цей вчинок непоміченим на офіційному рівні. Зокрема, пропонуються такі кроки:

встановити скульптуру або пам’ятну табличку на місці трагедії на вулиці Деміївській.

присвоїти Олександру Перзі почесну нагороду міста Києва (посмертно).

провести офіційне вшанування подвигу на рівні Міста Києва.

Збір підписів розпочався сьогодні, 23 квітня 2026 року. На момент публікації новини звернення вже підтримали 106 жителів столиці. Для того, щоб петицію розглянув мер Києва та відповідні служби, вона має зібрати 6000 голосів протягом 60 днів.

Нагадаємо, стрілець, що влаштував теракт у Києві і холоднокровно вбив шістьох людей, спочатку посварився із сусідом та вистрілив у нього з травматичного пістолета. Раніше повідомлялося, що 12-річний хлопчик під час теракту втратив батька і матір, згодом з'явилася інформація, що загинула рідна сестра матері.

Генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України. Рішення про відставку було ухвалено після скандалу з патрульними поліцейськими, які прибули на місце теракту в Києві, але втекли після пострілів.

Також Нацполіція розпочала службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві. На період перевірки двох партульних відсторонено від виконання службових обов’язків. За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час теракту у столиці розпочато кримінальне провадження.

Напередодні в мережу потрапило відео, на якому зафіксована бездіяльність двох працівників поліції, які не вжили заходів для знешкодження нападника. Правоохоронці, які прибули на виклик, залишили місце події одразу після перших пострілів. У коментарях під постом у мережі користувачі зазначали, що через дії поліцейських цивільні особи залишилися без захисту. Зокрема, дитина була змушена рятуватися від вогню самотужки, а одному з дорослих чоловіків врятуватися не вдалося.

Як відомо, 18 квітня у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник. На місце оперативно прибув прокурор міста Києва. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця ліквідовано.