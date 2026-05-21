В Ірпені чоловік впав на дах магазину з восьмого поверху житлового будинку (фото)

Постраждалого у важкому стані госпіталізували, обставини інциденту з’ясовує поліція

Сьогодні вранці, 21 травня, в Ірпені Бучанського району сталася надзвичайна подія, яка ледве не закінчилася трагедією. 41-річний чоловік випав із вікна восьмого поверху житлового будинку, приземлившись на дах прибудованого магазину. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Київській області, інформує «Главком».

Повідомлення про нещасний випадок на вулиці Університетській надійшло до Служби порятунку «101» о 07:17. На місце події негайно виїхали бійці 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ірпінь.

Рятувальники фіксують чоловіка, що випав з вікна, на спеціальних медичних ношах фото: ДСНС Київщини

На місце події оперативно прибули рятувальники 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь. Спільно з медиками та працівниками поліції вони провели аварійно-рятувальні роботи, зафіксували постраждалого на ношах та транспортували його до карети швидкої допомоги.

Повідомляється, що потерпілий 1985 року народження внаслідок падіння отримав перелом кісток тазу, відкритий перелом правої кінцівки та закриту черепно-мозкову травму.

Чоловіка на ношах спускають сходами до карети швидкої допомоги фото: ДСНС Київщини

Чоловіка 1985 року народження невідкладно госпіталізували до медичного закладу фото: ДСНС Київщини

🚑 Він у лікарні.

Чоловіка 1985 року народження невідкладно госпіталізували до медичного закладу. Причини та обставини, через які він випав із вікна восьмого поверху, встановлюють правоохоронні органи.

Нагадаємо, на початку травня у Дарницькому районі Києва жінка випала з вікна квартири на 13 поверсі. Від отриманих травм вона загинула на місці події. Обставини трагічного випадку встановлять правоохоронці.