Спека та пожежна небезпека у Києві: влада нагадала жителям про суворі заборони

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
В умовах воєнного стану ліси та лісопаркові території відвідувати заборонено
фото: Ліси України

За розпалювання багаття в недозволених місцях передбачений штраф від 340 до 1 360 грн

Протягом 6-8 травня у столиці очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це попереджає Український гідрометцентр, інформує «Главком».

Столична влада закликає киян та гостей міста бути максимально обачними під час відпочинку на свіжому повітрі. Зокрема, заборонено розводити вогнища в не пристосованих для цього місцях та використовувати несправне електрообладнання.

У КМДА вкотре нагадують, що в умовах воєнного стану у Києві продовжує діяти заборона на відвідування лісів та лісопаркових територій. Це стосується як піших прогулянок, так і заїзду на територію на транспорті. Відповідне рішення Ради оборони міста залишається чинним задля безпеки громадян. 

На території України діє жорстка заборона палити сухостій, за порушення якої передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу:

  • для громадян – від 6 120 до 12 240 грн;
  • для посадових осіб – від 21 420 до 30 600 грн.

Водночас повідомляємо, що відповідно до ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення за розпалювання багаття в недозволених місцях передбачений штраф від 340 до 1 360 грн.

Нагадаємо, в Україні набирає обертів сезон активності кліщів – випадки укусів фіксують дедалі частіше. Небезпечний період зазвичай триває до пізньої осені, а найбільшу активність паразити проявляють у травні-червні та вересні-жовтні. Підхопити кліща можна не лише під час прогулянок у лісі: вони часто трапляються на міських газонах, у парках і навіть на подвір’ях. При цьому кліщі не падають з дерев і не переслідують людину, однак можуть непомітно зачепитися за одяг або шкіру під час відпочинку на природі. «Главком» розповідає, як безпечно видалити кліща та які кроки слід зробити після укусу, щоб зменшити ризики для здоров’я.

До слова, на території Тетерівського лісництва в Бородянці висадили нові дерева. Молодий ліс заклали на ділянці, яку нещодавно успішно обстежили та розмінували після російської окупації. 

