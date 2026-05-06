Спека та пожежна небезпека у Києві: влада нагадала жителям про суворі заборони

За розпалювання багаття в недозволених місцях передбачений штраф від 340 до 1 360 грн

Протягом 6-8 травня у столиці очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це попереджає Український гідрометцентр, інформує «Главком».

Столична влада закликає киян та гостей міста бути максимально обачними під час відпочинку на свіжому повітрі. Зокрема, заборонено розводити вогнища в не пристосованих для цього місцях та використовувати несправне електрообладнання.

У КМДА вкотре нагадують, що в умовах воєнного стану у Києві продовжує діяти заборона на відвідування лісів та лісопаркових територій. Це стосується як піших прогулянок, так і заїзду на територію на транспорті. Відповідне рішення Ради оборони міста залишається чинним задля безпеки громадян.

На території України діє жорстка заборона палити сухостій, за порушення якої передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу:

для громадян – від 6 120 до 12 240 грн;

для посадових осіб – від 21 420 до 30 600 грн.

Водночас повідомляємо, що відповідно до ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення за розпалювання багаття в недозволених місцях передбачений штраф від 340 до 1 360 грн.

