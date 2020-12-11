Презентовано проєкт бюджету Києва на 2021 рік: основні показники

Київська міська рада має затвердити бюджет столиці на 2021 рік до 25 грудня

Згідно з Бюджетник кодексом Київська міська рада має затвердити бюджет столиці на 2021 рік до 25 грудня

Прогнозований бюджет Києва на 2021 рік складає 59 млрд грн

У п’ятницю, 11 грудня, на засіданні Колегії Київської міської державної адміністрації було презентовано проєкт бюджету Києва на 2021 рік. Документ готувався з урахуванням викликів і ризиків, які впливають на розвиток економіки держави і міста, спричинених пандемією Covid-19, є збалансованим за джерелами та видатками. Про це повідомив директор Департаменту фінансів КМДА Володимир Репік, інформує пресслужба КМДА.

Основні показники проєкту бюджету

Доходи бюджету міста плануються у сумі 59,2 млрд грн і, у порівнянні з очікуваним виконанням бюджету за 2020 рік, доходи зростуть на 1,3% (755,2 млн грн).

Видатки бюджету Києва на 2021 рік плануються в обсязі 56,6 млрд грн.

Також проєктом передбачено погашення зобов’язань за зовнішніми та внутрішніми запозиченнями у сумі 2,7 млрд грн.

Проєктом бюджету на 2021 рік передбачено зростання соціальних стандартів з урахуванням зміни мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Зокрема, фонд оплати праці працівників бюджетної сфери та комунального сектору збільшується на 26,3%.

У структурі бюджету збільшується доля видатків на соціально-культурну сферу. Так, видатки на освіту складають 43% і плануються у сумі 24,1 млрд грн, або більше на 3,2 млрд грн, ніж у цьому році. «Місто продовжує практику підтримки делегованих державою повноважень в частині загальної середньої освіти, добюджетовуючи видатки на заробітну плату педагогічним працівникам, які фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету. Проектом бюджету міста Києва передбачено збільшення фонду оплати праці цієї категорії працівників на суму 2,6 млрд грн», – зазначив Репік.

Важливою є підтримка малозахищених верств населення міста Києва. Тож у проєкті бюджету Києва на 2021 рік на галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» пропонується спрямувати 4,5 млрд грн.

Також на наступний рік плануються видатки на комунальне господарство міста в обсязі 1,5 млрд грн.

Одночасно з урахуванням соціальної складової проект бюджету міста Києва на 2021 рік передбачає і витрати на розвиток інфраструктури міста. На розвиток передбачено більше ніж 10 млрд грн. Зокрема, на будівництво та реконструкцію об’єктів планується 3,4 млрд грн. «За рахунок цього ресурсу планується продовжити будівництво лінії метрополітену на житловий масив Виноградар, Подільського мостового переходу, технічне переоснащення СП «Завод «Енергія», будівництво та реконструкцію дошкільних та загальноосвітніх закладів», – розповів Репік.

Раніше мер Києва Віталій Кличко закликав новообраних депутатів Київради налаштуватися на конструктивну співпрацю, адже доведеться в стислі терміни ухвалювати бюджет столиці на наступний рік.