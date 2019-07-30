Богдан: Президент призначив Кличка, президент його і звільнить



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Андрій Богдан Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Керівник Офісу президента Андрій Богдан вважає, що вимога звільнити Кличка з посади голови КМДА є цілком законною

Віталій Кличко протестує проти процедури, по якій він і був призначений. Про це сьогодні на брифінгу заявив керівник Офісу президента Андрій Богдан.

Перед цим Богдан зробив історичний ракурс подій призначення голови КМДА.

Він нагадав про Віденьські домовленості між Порошенком, Кличком, Фірташем та Льовочкіним щодо розподіл посад, згідно з якими Віталій Кличко мав отримати посаду очільника столиці.

Богдан показав указ Порошенка від 25 червня 2014 року про звільнення Володимира Бондаренка з посади голови КМДА. В той же день на цю посаду був призначений Віталій Кличко.

Андрій Богдан показує указ №№555/2014 про звільнення Бондаренка

«Паном Кличком було використано крім Віденських домовленостей і чинне законодавство України. Він був призначений головою Київської міської державної адміністрації згідно Конституції та закону України. І складає свої повноваження, як і всі голови місцевих державних адміністрацій, перед новообраним президентом», - зазначив Богдан.

Зокрема, йдеться про ст. 118 Конституції України.

На пресконференції Кличко протестує проти тих самих процедур, за якими він був призначений, додав керівник Офісу президента.

Нагадаємо, 10 липня Віталій Кличко зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Тоді президент підтвердив чутки про розділення повноважень в управлінні столицею. Що він хоче назначити свого голову КМДА.

24 липня стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабміну на звільнення Кличка.

ЗМІ повідомляли, що в Офісі президента Володимира Зеленського триває кастинг кандидатів на посаду глави Київської міської держадміністрації.

Мер Києва Віталій Кличко та його брат Володимир подали позов до суду на канал «1+1».