Метро на Троєщину. Київраді не вистачило голосів для важливого рішення

У сесійній залі проєкт підтримали лише 58 депутатів, тоді як для ухвалення рішення потрібен щонайменше 61 голос

Київська міська рада провалила ухвалення проєкту рішення, який мав дозволити столичній владі розпочати переговори з міжнародними партнерами про кредит на будівництво метро на Троєщину. Для затвердження документа забракло голосів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію засідання Київради.

Мова про проєкт рішення «Про залучення коштів міжнародних фінансових організацій» (№08/261-403/ПР від 21 травня 2026 року). Ініціатором документа виступив мер столиці Віталій Кличко. Проте у сесійній залі за нього проголосували лише 58 депутатів, тоді як для ухвалення рішення потрібен щонайменше 61 голос Спроба мера повернутися до розгляду питання знову провалилася.

Цим рішенням Київрада мала доручити КМДА провести переговори з Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР), Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) та Світовим банком. Столиця хотіла залучити кредит та технічну допомогу для будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену від Кільцевої дороги на житловий масив Вигурівщина-Троєщина з електродепо.

Директор Департаменту фінансів КМДА Володимир Репік пояснив, що рішення є «мандатним» – воно лише дозволяло створити переговорну групу з чиновників та депутатів, а самі перемовини зазвичай тривають роками.

За попередніми розрахунками, лише на першу дільницю (від станції «Глибочицька» до станції «Райдужна» з відгалуженням у бік Троєщини) потрібно 68 млрд грн. Враховуючи нинішній курс євро (46,16 грн), це майже 1,5 млрд євро – сума, що дорівнює двом третинам усього річного бюджету Києва.

У пояснювальній записці зазначалося, що КП «Київський метрополітен» уже має готову проєктну документацію на цю дільницю (передбачено шість станцій та лві пересадочні вузли). Крім того, платформи трьох станцій («Суднобудівна», «Труханів острів» та «Затока Десенка») уже зведені в основних конструкціях Подільсько-Воскресенського мосту.

Попри аргументи КМДА про важливість сполучення для найбільшого району столиці, частина депутатського корпусу виступила проти. Обговорення переросло у політичні звинувачення.

Закордонні відрядження під час війни: Позафракційний депутат Ігор Кириленко (обирався від ОПЗЖ) заявив, що під час війни треба правильно розставляти пріоритети, а не братися за космічно дорогі проєкти. На його думку, місту варто спершу добудувати метро на Виноградар. Кириленко також різко припустив, що ці переговори потрібні чиновникам КМДА лише як привід «їздити у закордонні відрядження та відпочивати там від вибухів у столиці».

Трамвай замість метро: Вадим Васильчук (фракція «Голос») зазначив, що сполучити Троєщину з правим берегом можна значно дешевше. Він запропонував пустити через Подільський міст швидкісний трамвай з Подолу – створити так зване «наземне метро». Депутат вважає, що світовим банкам треба пропонувати саме цей економний варіант.

Процедурні порушення: Представники фракції «Слуга народу» взагалі назвали винесення цього питання в залу маніпуляцією, адже КМДА могла створити таку робочу групу власним внутрішнім рішенням. «Слуги» не дали голосів ще й тому, що документ не направили на обов'язковий розгляд профільної бюджетної комісії Київради.

У підсумку, амбітний старт «будівництва століття» за європейські гроші заблоковано на невизначений термін.

Нагадаємо, на початку 2024 року «Главком» писав, що на ділянці Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену від станції «Глибочицька» до станції «Райдужна» за два наступні роки Київ планує побудувати 10 метрів метро і спрямувати на це 25 млн грн. Саме така цифра – 10 метрів – була озвучена в офіційних повідомленнях.

«Главком» звернувся до КМДА за поясненнями: чи дійсно у 2024-2025 роках справа метро на Троєщину просунеться всього на 10 метрів. У разі реалізації оприлюдненого проєкту Міської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури, з бюджету міста буде виділено 5 млн грн у 2024 році та 20 млн грн у 2025 році на будівництво ділянки метрополітену на Троєщину. Департамент транспортної інфраструктури надіслав відповідь з лаконічним текстом без жодних сум та подробиць. Проте й спростування інформації про 10 метрів за два роки він не містить. При цьому вартість будівництва 1 км метро на Троєщину нині оцінюється у 2,545 млрд грн. До слова, будівництво метро на Виноградар оцінюється значно дешевше в 1,514 млрд грн.