Гераскевич звернувся до МОК після вбивства Росією українського спортсмена

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Юрій Орлов виступав за флорбольний клуб КФК
Український хокеїст та флорболіст Юрій Орлов загинув внаслідок обстрілу російських військ

Український скелетоніст Владислав Гераскевич звернувся до Міжнародного олімпійського комітету після вбивства Росією хокеїста та флорболіста Юрія Орлов. Про це повідомляє «Главком».

«Шановні представники МОК, чи вірите ви, що для нього, його сім’ї та його друзів по команді «спорт поза політикою»?», – написав Гераскевич в Х.

Як повідомлялося, український хокеїст та флорболіст Юрій Орлов загинув внаслідок обстрілу російських військ.

Він був вихованцем хокейної школи «Крижинка». У 2015-2017 роках виступав в чемпіонаті України з хокею за клуби «Крижинка-Компаньйон» і «Дженералз». Провів 66 матчів, у яких закинув 7 шайб і віддав 5 результативних передач. Здобував срібло і бронзу чемпіонатів України.

Пізніше Юрій виступав за флорбольний клуб КФК.

«Українська федерація флорболу висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям та всій флорбольній спільноті у зв’язку з трагічною загибеллю Юрія Орлова – гравця клубу КФК (1996–2026). З глибоким сумом ми сприйняли звістку про смерть Юрія внаслідок обстрілу російських військ», – йдеться у дописі Української федерації флорболу.

Федерація зазначила, що Юрій був людиною, яка жила флорболом, віддавала всі сили розвитку команди та залишила вагомий слід в українському флорболі.

«Його відданість справі, професіоналізм та людяність назавжди залишаться у пам’яті всіх, хто мав честь його знати. Світла пам’ять про Юрія назавжди залишиться в серцях української флорбольної спільноти», – зазначила Українська федерацію флорболу.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Cолом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївській райони. 

Зафіксовано пошкодження багатоквартирних житлових будинків, нежитлових приміщень, бізнес-центру, автосалону, гаражів та припаркованого автомобіля.

Зокрема, у Дарницькому районі, внаслідок ворожої атаки обвалилися конструкції девʼятиповерхового житлового будинку і під завалами перебувають люди. Рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію. 

