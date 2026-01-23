Головна Київ Новини
За ніч тепло отримали 650 будинків Києва: Кличко повідомив, де ситуація найскладніща

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
За ніч тепло отримали 650 будинків Києва: Кличко повідомив, де ситуація найскладніша
Рятувальники столиці продовжують забезпечувати роботу мобільних пунктів надання допомоги, розгорнутих ДСНС для підтримки мешканців Києва в умовах нестабільного енергопостачання
фото: ДСНС Києва/Facebook

Комунальники та енергетики працювали всю ніч

Станом на восьму годину ранку 23 січня без теплопостачання у Києві залишаються ще 1940 багатоповерхівок, які підключають вдруге після атак ворога 9 та 20 січня. Про це інформує «Главком» із посиланням на повідомлення мера столиці Віталія Кличка.

За словами очільника КМДА, більшість цих будинків на лівому березі міста, в Печерському районі, частина – у Голосіївському та Соломʼянському районах.

«Тобто, за ніч комунальники й енергетики розпочали подачу теплоносія ще в понад 650 будинків. І продовжують працювати», – уточнив Кличко.

Нагадаємо, станом на вечір 20 січня у Києві повністю відновлено водопостачання, припинене внаслідок російської атаки. Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергосистемі залишається вкрай напруженою. У Києві продовжують діяти екстрені відключення. Проте енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків.

До слова, аварійні бригади у Києві працюють у надвисокому темпі, без перерв по декілька днів, щоб забезпечити киян теплом світлом та водою. Через перенавантаження комунальники отримують обмороження та фізичне виснаження, деякі фахівці не витримують навантаження.

