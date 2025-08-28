Головна Київ Новини
Келлог прокоментував російський удар по Києву

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Келлог прокоментував російський удар по Києву
Російський удар по Києву забрав життя 19 людей
фото: Володимир Зеленський/Telegram, PAP/EPA

Спецпредставник Трампа про атаку на Київ: Ці жахливі напади загрожують миру

Спецпредставник президента США Кіт Келлог зробив заяву про масований удар РФ по Києву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Келлога.

«Учора ввечері Росія здійснила другий за масштабами повітряний напад за час війни, задіявши 600 дронів і 31 ракету. Цілі? Не солдати і зброя, а житлові райони Києва – цивільні потяги, офіси місій ЄС і Великої Британії та невинні цивільні особи. Ці жахливі напади загрожують миру, якого прагне президент США», – йдеться у дописі.

Раніше низка світових лідерів відреагували на російський терор.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що російський удар забрав життя 19 людей.

Як відомо, у результаті масованої комбінованої атаки Росії на Київ у ніч на 28 серпня постраждав офіс «Української правди» та редакція «Радіо Свобода».

«Главком» вже повідомляв, що через російську атаку постраждав столичний бізнес. Кондитерська Honey на Жилянській, якій ще навіть не виповнилось року, майже повністю зруйнована через удар росіян у ніч на 28 серпня.

Зауважимо, що завтра, 29 серпня, в Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертви масованої атаки ворога на столицю, що сталася в ніч на 28 серпня. «У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 29 серпня в місті заборонені будь-які розважальні заходи», – зазначив Кличко.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що через удар окупантів по Києву пошкоджена будівля Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.

Теги: Київ війна Кіт Келлог

