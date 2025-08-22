Головна Київ Новини
search button user button menu button

Петиція про знесення недобудованого ТЦ на Осокорках набрала голоси

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Петиція про знесення недобудованого ТЦ на Осокорках набрала голоси
Десять років тому будівельники встановили паркан, перекривши частині мешканців Осокорків прохід до метро
фото: Тсн

Будівництво зупинилися з початком повномасштабного вторгнення РФ на стадії котловану з незавершеним фундаментом

У Києві мешканці вимагають розібрати фундамент недобудованого торгівельного центру через загрозу для станції метро «Осокорки». Відповідна петиція на сайті Київради вже набрала необхідну кількість голосів, інформує «Главком».

Торгівельний центр прямо над метрополітеном почали будувати ще у 2020 році, встановивши вивіску «реконструкції шляхом перекладання тепломережі». Однак з того часу будівництво зупинили, а пішохідний маршрут до виходів з метро №5 та №6 досі перекритий для мешканців низки вулиць. Зараз котлован стоїть незахищений, поступово приходячи в аварійний стан, тому несе ризики для станції метро неглибокого залягання, гаголошує автор петиції, Олександр Коломієць.

Будмайданчики на Google Maps
Будмайданчики на Google Maps
скриншот

Київрада виділила ділянку під забудову ще у 2009 році. Компанія «Скай-буд ЛТД» замовила проєкт ТЦ Le Boulevard в архітектора Олександра Бабушкіна.

Проєкт ТЦ Le Boulevard архітектора Олександра Бабушкіна
Проєкт ТЦ Le Boulevard архітектора Олександра Бабушкіна
фото: Енциклопедія новобудов

Десять років тому будівельники встановили паркан, перекривши частині мешканців Осокорків прохід до метро. Місцеві жителі почали протестувати, почалися бійки з охороною.

Роботи з облаштування скверу на місці скандальної забудови біля метро Осокорки. 2015 рік
Роботи з облаштування скверу на місці скандальної забудови біля метро Осокорки. 2015 рік
фото: КМДА

У 2015 році Київрада розірвала договір оренди та оголосила ділянку сквером, комунальники навіть почали садити дерева.

Однак згодом забудовник домігся, аби Верховний Суд скасував рішення Київради й у 2021 році будівництво поновили.

Роботи знов припинилися з початком повномасштабного вторгнення на стадії котловану з незавершеним фундаментом. Підписанти петиції непокоються, що яма може нести ризики для самої станції метро. А необхідність обходити будмайданчик не лише створює незручності, але й також означає додаткові дві хвилини, щоб дістатися до укриття під час повітряних тривог.

Станом на 6 серпня петиція зібрала 4071 підпис із необхідних 6 тис. підписів.  22 серпня петиція набрала 6116 підписів, тепер її має розглянути столична влада.

Нагадаємо, Київська міська прокуратура домоглася через суд скасування рішення Київради про виділення ділянки на зсувонебезпечній території Батиєвої гори під житловий комплекс. Господарський суд міста Києва задовольнив принципову позицію прокуратури. Було скасовано незаконну державну реєстрацію речових прав на неіснуючу будівлю, а також визнано незаконним та скасовано рішення Київської міської ради, яким ділянку по вулиці Кондукторській, 48 у Солом’янському районі передали в оренду комерційній структурі.

До слова, громадська організація «Екопарк Осокорки» виграла суд і домоглася скасування дозволу ДАБІ на будівництво житлового комплексу H2O («Аж два озера»). 

Теги: Київ місцева влада забудова петиція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За скоєне організатору загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна
Поліція затримала вимагачів, що викрали 24-річного киянина заради вигаданого боргу
23 липня, 13:07
На місці події працюють співробітники патрульної поліції та слідчо-оперативна група
ДТП за участі мотоцикліста паралізувала Берестейський проспект (відео)
28 липня, 18:45
Наразі під завалами залишається другий син жінки
Київ: жінка дочекалася сина, якого рятувальники витягли з-під завалів (відео)
31 липня, 11:26
Вибухова хвиля вибила близько 90 вікон
Атака на Київ: пошкоджено будівлі кіностудії імені Олександра Довженка (фото)
31 липня, 12:39
Озера Жандарка у Дарницькому районі Києва
У Києві комунальники за допомогою нового методу обробили озеро Жандарка  (відео)
1 серпня, 11:33
Будмайданчик влітку 2021 року
Кияни вимагають знести недобудову ТЦ біля метро «Осокорки»
6 серпня, 18:25
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
Продовольчі ярмарки у Києві 12-17 серпня: де можна придбати фермерські продукти
11 серпня, 13:06
Рятувальники виявили тіло чоловіка на відстані 35 метрів від берега на шестиметровій глибині
У Києві в річці Десенка потонув чоловік
11 серпня, 14:41
Житловий комплекс бізнес-класу River Stone розташований на вулиці Дніпровська набережна
Закрита набережна біля ЖК River Stone стала доступною для всіх: чому так вирішив суд
19 серпня, 13:21

Новини

Скандал на набережній: команда Кличка знесла незаконний паркан, забудовник поставив новий
Скандал на набережній: команда Кличка знесла незаконний паркан, забудовник поставив новий
Петиція про знесення недобудованого ТЦ на Осокорках набрала голоси
Петиція про знесення недобудованого ТЦ на Осокорках набрала голоси
Подільський міст у Києві буде повністю відкрито для руху: відома дата
Подільський міст у Києві буде повністю відкрито для руху: відома дата
Рух транспорту низкою вулиць Києва обмежено через ремонт: перелік та терміни
Рух транспорту низкою вулиць Києва обмежено через ремонт: перелік та терміни
День Незалежності 2025: події у Києві, які варто відвідати
День Незалежності 2025: події у Києві, які варто відвідати
Дарницька РДА ремонтує дитсадок за цінами, що вдвічі вищі за ринкові: розслідування
Дарницька РДА ремонтує дитсадок за цінами, що вдвічі вищі за ринкові: розслідування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 серпня 2025
16K
У ЗСУ створено нову бригаду Десантно-штурмових військ
3744
Прогноз магнітних бур на 22-24 серпня: якою буде сонячна активність
3373
Удав та їжак у реформі вищої освіти, або як Лісовий підставляє Свириденко
3337
Колаборанти масово вивозять свої сім'ї з окупованої Херсонщини у Крим – «Атеш»

Новини

Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
Вчора, 14:53
Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
Вчора, 11:55
Зеленський розказав, навіщо привіз свою карту України до Білого дому
Вчора, 10:40
Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
20 серпня, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
20 серпня, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
20 серпня, 16:13

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua