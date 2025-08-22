Петиція про знесення недобудованого ТЦ на Осокорках набрала голоси

Десять років тому будівельники встановили паркан, перекривши частині мешканців Осокорків прохід до метро

Будівництво зупинилися з початком повномасштабного вторгнення РФ на стадії котловану з незавершеним фундаментом

У Києві мешканці вимагають розібрати фундамент недобудованого торгівельного центру через загрозу для станції метро «Осокорки». Відповідна петиція на сайті Київради вже набрала необхідну кількість голосів, інформує «Главком».

Торгівельний центр прямо над метрополітеном почали будувати ще у 2020 році, встановивши вивіску «реконструкції шляхом перекладання тепломережі». Однак з того часу будівництво зупинили, а пішохідний маршрут до виходів з метро №5 та №6 досі перекритий для мешканців низки вулиць. Зараз котлован стоїть незахищений, поступово приходячи в аварійний стан, тому несе ризики для станції метро неглибокого залягання, гаголошує автор петиції, Олександр Коломієць.

Будмайданчики на Google Maps скриншот

Київрада виділила ділянку під забудову ще у 2009 році. Компанія «Скай-буд ЛТД» замовила проєкт ТЦ Le Boulevard в архітектора Олександра Бабушкіна.

Проєкт ТЦ Le Boulevard архітектора Олександра Бабушкіна фото: Енциклопедія новобудов

Десять років тому будівельники встановили паркан, перекривши частині мешканців Осокорків прохід до метро. Місцеві жителі почали протестувати, почалися бійки з охороною.

Роботи з облаштування скверу на місці скандальної забудови біля метро Осокорки. 2015 рік фото: КМДА

У 2015 році Київрада розірвала договір оренди та оголосила ділянку сквером, комунальники навіть почали садити дерева.

Однак згодом забудовник домігся, аби Верховний Суд скасував рішення Київради й у 2021 році будівництво поновили.

Роботи знов припинилися з початком повномасштабного вторгнення на стадії котловану з незавершеним фундаментом. Підписанти петиції непокоються, що яма може нести ризики для самої станції метро. А необхідність обходити будмайданчик не лише створює незручності, але й також означає додаткові дві хвилини, щоб дістатися до укриття під час повітряних тривог.

Станом на 6 серпня петиція зібрала 4071 підпис із необхідних 6 тис. підписів. 22 серпня петиція набрала 6116 підписів, тепер її має розглянути столична влада.

Нагадаємо, Київська міська прокуратура домоглася через суд скасування рішення Київради про виділення ділянки на зсувонебезпечній території Батиєвої гори під житловий комплекс. Господарський суд міста Києва задовольнив принципову позицію прокуратури. Було скасовано незаконну державну реєстрацію речових прав на неіснуючу будівлю, а також визнано незаконним та скасовано рішення Київської міської ради, яким ділянку по вулиці Кондукторській, 48 у Солом’янському районі передали в оренду комерційній структурі.

До слова, громадська організація «Екопарк Осокорки» виграла суд і домоглася скасування дозволу ДАБІ на будівництво житлового комплексу H2O («Аж два озера»).