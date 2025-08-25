У Києві збільшилася кількість хворих на коронавірус

Столичні лікарі відзначають зростання захворюваності на коронавірус майже в 1,6 разів

У Києві із 18 по 24 серпня медики зареєстрували 1121 хворого на коронавірус. Це на 418 людей більше, ніж за попередній період. Загалом захворюваність нижча, ніж торік у 2,2 рази. Про це повідомили у Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб, інформує «Главком».

Зазначається, що лікарі відзначили зростання захворюваності у майже в 1,6 разів (із 11 по 17 серпня захворіло 703 людини). Захворіло 933 дорослі людини, за попередній період – 632. Також захворіло 188 дітей, за попередній період було 71. У реанімації знаходяться шестеро дорослих, із них троє – старше 65 років.

У Києві із 18 по 24 серпня зареєстровано 1121 хворого на коронавірус інфографіка: Київський міський центр контролю та профілактики хвороб

Нові штами та симптоми

У серпні в Києві підтвердили випадки інфікування новим штамом коронавірусу Stratus, а в деяких інших регіонах України – Nimbus.

Завідувачка інфекційного відділення №2 Свято-Михайлівської клінічної лікарні Людмила Мінова повідомила, що основна група госпіталізованих пацієнтів — це люди з хронічними супутніми захворюваннями (хвороби легень, серцево-судинні, онкологічні). У молодих людей хвороба здебільшого протікає в легкій формі.

Загалом в Україні спостерігається зростання захворюваності на Covid-19, проте, за даними МОЗ, вона втричі нижча, ніж у серпні минулого року. Найбільше випадків зафіксовано в Києві, Київській, Дніпропетровській та Львівській областях.

Основними симптомами нових штамів є:

Stratus : хрипкий голос або осиплість.

: хрипкий голос або осиплість. Nimbus: гострий біль у горлі.

Решта симптомів залишаються стандартними для Covid-19: нежить, кашель, підвищена температура, головний біль, втома, втрата нюху чи смаку.

Що відомо про коронавірус

У 2020 році Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила поширення Covid-19 світовою пандемією. На її початку смертність від коронавірусу була значно вищою – помирала приблизно кожна 50-та хвора людина, незалежно від віку.

З того часу ситуація змінилася. Загалом за час пандемії від хвороби у світі померло 6,8 мільйона людей, з яких понад 111 тисяч – в Україні. Завдяки масовій вакцинації та набутому імунітету смертність значно знизилася.

Офіційно пандемія коронавірусу у світі завершилася 5 травня 2023 року.

Як заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, Covid-19 «має перейти до сезонних захворювань» і циркулюватиме подібно до звичайного грипу. Це означає, що вірус не зникне повністю, але його поширення та наслідки стануть менш загрозливими, як це зараз і спостерігається.

До слова, у Львові чоловік, який захворів на коронавірус, помер у реанімації. Чоловік не був вакцинованим, а мешкав в одному з районів області.