Обвал Дегтярівського мосту: в КМДА та Київавтодорі проходять обшуки
Обшуки одночасно проходять за вісьмома адресами
В рамках розслідування обвалу Дегтярівського посту правоохоронці проводять обшуки в Департаменті КМДА, Київавтодорі та у підрядників. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
«Київська міська прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особи Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, «Київавтодор» та рядом суб’єктів господарювання під час реконструкції шляхопроводу по вул. Дегтярівській та вул. Довженка», – пише пресслужба.
У межах провадження проводять одночасні обшуки за вісьмома адресами:
- за місцем розташування Департаменту;
- комунальної корпорації;
- підрядних організацій.
Нагадаємо, у Києві 30 вересня розвалився Дегтярівський міст. Усі встановлені прогони впали.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом обрушення конструкцій Дегтярівського мосту у Києві.
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