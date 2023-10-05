Обвал Дегтярівського мосту: в КМДА та Київавтодорі проходять обшуки

Обшуки одночасно проходять за вісьмома адресами

В рамках розслідування обвалу Дегтярівського посту правоохоронці проводять обшуки в Департаменті КМДА, Київавтодорі та у підрядників. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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«Київська міська прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особи Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, «Київавтодор» та рядом суб’єктів господарювання під час реконструкції шляхопроводу по вул. Дегтярівській та вул. Довженка», – пише пресслужба.

У межах провадження проводять одночасні обшуки за вісьмома адресами:

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за місцем розташування Департаменту;

комунальної корпорації;

підрядних організацій.

Нагадаємо, у Києві 30 вересня розвалився Дегтярівський міст. Усі встановлені прогони впали.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом обрушення конструкцій Дегтярівського мосту у Києві.