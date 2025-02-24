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Вулиця Хрещатик перекрита через візит європейських лідерів до Києва (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Вулиця Хрещатик перекрита через візит європейських лідерів до Києва (фото)
У Києві 24 лютого перекрито Хрещатик
фото: glavcom.ua

Сьогодні, 24 лютого, виповнюється три роки, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну

До Києва сьогодні, 24 лютого, у роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну, прибули почесні гості. У зв'язку з цим у місті запроваджено тимчасові обмеження руху та паркування транспорту на певних ділянках доріг у Печерському та Шевченківському районах міста. Зокрема, перекрито головну вулицю столиці України – Хрещатик, на якому чергує велика кількість правоохоронців. Проїзд дозволено лише транспорту екстрених служб. 

Рух транспорту вулицею Хрещатик перекритоу
Рух транспорту вулицею Хрещатик перекритоу
фото: glavcom.ua

Як відомо, до Києва вже прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта, президент Латвії Едгарс Рінкевичс, президент Литви Гітанас Науседа, прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент Фінляндії Александр Стубб, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, лідер Ісландії, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, виповнюється три роки, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, яке почалося близько 3:40 24 лютого 2022 року, коли на територію Луганської області зайшла перша колона російських танків. Перші сигнали можливого безпосереднього конфлікту також отримали з вебкамер кримських блокпостів. 

О 4:35 ЗС РФ завдали удару по міжнародному пункту пропуску Велика Писарівка Охтирського району Сумської області. Приблизно о 5:00 ракетних ударів зазнали десятки міст по всій країні, включаючи столицю України Київ. Невдовзі українська прикордонна служба заявила, що її прикордонні пости з Росією та Білоруссю зазнали обстрілу. Президент України Володимир Зеленський оголосив воєнний стан.

До слова, президент Володимир Зеленський оприлюднив відео з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Очільник нашої країни подякував українцям за їхню стійкість, мужність та героїзм у захисті України від російського агресора.

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Теги: дороги транспорт Київ

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