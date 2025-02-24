Вулиця Хрещатик перекрита через візит європейських лідерів до Києва (фото)
Сьогодні, 24 лютого, виповнюється три роки, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну
До Києва сьогодні, 24 лютого, у роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну, прибули почесні гості. У зв'язку з цим у місті запроваджено тимчасові обмеження руху та паркування транспорту на певних ділянках доріг у Печерському та Шевченківському районах міста. Зокрема, перекрито головну вулицю столиці України – Хрещатик, на якому чергує велика кількість правоохоронців. Проїзд дозволено лише транспорту екстрених служб.
Як відомо, до Києва вже прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта, президент Латвії Едгарс Рінкевичс, президент Литви Гітанас Науседа, прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент Фінляндії Александр Стубб, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, лідер Ісландії, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон
Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, виповнюється три роки, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, яке почалося близько 3:40 24 лютого 2022 року, коли на територію Луганської області зайшла перша колона російських танків. Перші сигнали можливого безпосереднього конфлікту також отримали з вебкамер кримських блокпостів.
О 4:35 ЗС РФ завдали удару по міжнародному пункту пропуску Велика Писарівка Охтирського району Сумської області. Приблизно о 5:00 ракетних ударів зазнали десятки міст по всій країні, включаючи столицю України Київ. Невдовзі українська прикордонна служба заявила, що її прикордонні пости з Росією та Білоруссю зазнали обстрілу. Президент України Володимир Зеленський оголосив воєнний стан.
До слова, президент Володимир Зеленський оприлюднив відео з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Очільник нашої країни подякував українцям за їхню стійкість, мужність та героїзм у захисті України від російського агресора.
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